В Петербурге покажут спектакль с участием Моники Беллуччи

Этой весной в Санкт-Петербурге покажут спектакль "Мария Каллас. Воспоминания в письмах" с участием Моники Беллуччи.

Постановку режиссера Тома Вольфа представят 27 и 28 мая 2022 года в Александринском театре в Петербурге и 30-31 мая в театре имени Евгения Вахтангова в Москве.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Александринского театра, спектакль действительно состоится. Организацией мероприятия занимается "МТС Энтертейнмент", это первый театральный проект компании. Стоимость билетов начинается от пяти тысяч рублей.

Моноспектакль основывается на 350 неопубликованных письмах, которые написала оперная дива Мария Каллас более чем за 30 лет. Он состоит из трех частей, в которых рассказывается о небогатом детстве будущей певицы в Нью-Йорке и оккупации в Афинах во время Второй мировой войны, о неудачах на старте карьеры и покорении оперных площадок Европы и США, о бурном романе с греческим миллиардером Аристотелем Онассисом и последних годах в Париже, наполненных ностальгией и одиночеством.

Текст в спектакле состоит только из личных воспоминаний Марии Каллас.