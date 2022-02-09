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09.02.2022 21:15
Рубрика: Общество

Южный федеральный университет отметил День российской науки

Текст: Елена Мелихова
В Южном Федеральном университете - одном из ведущих вузов России - с размахом отметили День российской науки. Для ученых научного центра, а также его многочисленных студентов это большой праздник, ведь здесь уделяется огромное внимание развитию разных отраслей науки, а также обучению молодых исследователей.
Ректор Южного федерального университета Инна Шевченко: "Сегодня в вузе создаются самые современные технологические платформы для науки и образования" Фото: отдел коммуникаций ЮФУ Ректор Южного федерального университета Инна Шевченко: "Сегодня в вузе создаются самые современные технологические платформы для науки и образования" Фото: отдел коммуникаций ЮФУ
Ректор Южного федерального университета Инна Шевченко: "Сегодня в вузе создаются самые современные технологические платформы для науки и образования" Фото: отдел коммуникаций ЮФУ

В 2021 году в ЮФУ был дан старт федеральной программе академического стратегического лидерства "Приоритет 2030", в число победителей которой он вошел.

Как отметила ректор Южного федерального университета Инна Шевченко, сегодня в вузе создаются самые современные технологические платформы для науки и образования, которые позволят на высоких скоростях работать в динамично меняющихся условиях, а также давать достаточно быстрые результаты, которые необходимы сегодня стране и обществу.

- Мы сформулировали новую миссию университета, рассматривая ЮФУ как пространство смыслов и возможностей. Каждый студент, преподаватель, научный исследователь, партнер и выпускник может обрести новый смысл через образовательные программы, программы дополнительного образования, участвуя в научных работах, - подчеркнула Инна Шевченко.

Программа стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" стала частью объемной государственной политики, где наука и университеты являются частью государственных приоритетов. И мы, как университет, вошедший в число 18 исследовательских вузов, чувствуем огромный импульс и ответственность за те результаты, которые от нас ожидает страна.

Программа стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" стала частью объемной государственной политики, где наука и университеты являются частью государственных приоритетов Фото: отдел коммуникаций ЮФУ

В работе пресс-конференции приняли участие ведущие ученые вуза.

Как отметил научный руководитель направлению ЮФУ в области материалов Александр Солдатов, Южный федеральный университет является одним из мировых лидеров в области рентгеновской спектроскопии поглощения. И нанодиагностика материалов на основе спектроскопии XANES на основе синхотронных источников - важное направление научной деятельности вуза, которое позволит сменить парадигму использования мегасайнс-центров: от чистой диагностики - к ускоренному получению новых материалов.

- Стратегическая цель ЮФУ - стать глобальным исследовательским университетом по ключевым направлениям актуальной научной инноваций в сфере знаний, высоких технологий и социального конструирования, обеспечивающим инновационное развитие Юга России, национальную безопасность и конкурентоспособность страны, - считает проректор по стратегическому и инновационному развитию ЮФУ Евгений Муханов.

Отметим, по результатам реализации программы стратегического академического лидерства в 2021 году в ЮФУ открылись три прорывные поисковые лаборатории, было приобретено современное научное оборудование стоимостью более 39 миллионов рублей. А в рамках программы "Аспирант - научный руководитель" грантовую поддержку получили 20 проектов, активно развивается программа привлечения постдоков.

Тем временем в лабораториях ЮФУ кипит научная деятельность. В международной исследовательской лаборатории функциональных наноматериалов и комплексных противоопухолевых технологий проводятся научные эксперименты по созданию препаратов, воздействующих на раковые клетки.

Профессор, д.х.н., главный научный сотрудник Химического факультета ЮФУ Владимир Гутерман рассказывает о Студенческой научно-исследовательской лаборатории "Новые материалы для электрохимической энергетики" Фото: отдел коммуникаций ЮФУ

В академии биологии и биотехнологии под мощнейшими микроскопами рассматривается почва. В лаборатории наноструктурных материалов электрохимической энергетики проводят опыты над катализаторами и наночастицам. А в лаборатории электронной микроскопии выращивают кристаллы при помощи специальных печей.

Все эти исследования направлены на то, чтобы совершать новые открытия и стать прорывом в современных технологиях.

Проректор по проектной деятельности Максим Бондарев уверен: главные ориентиры на 2022 год - рекрутинг будущих глобальных лидеров исследований, модернизация образовательных программ магистратуры трека "Приоритет", развитие сети экспертных советов по направлениям стратегических проектов, а также внедрение и апробация системы управления индивидуальными образовательными траекториями.

Заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов, профессор Татьяна Минкина также считает, что программа "Приоритет 2030" в области управления почвенными ресурсами и агроклиматологии, которые направлены на улучшение состояния почв и здоровья людей, необходима. Ведь почвы обеспечивают на Земле производство 99,8% биомассы и получение до 95% продуктов питания.

Благодаря разработкам ученых ЮФУ, Ростовская область уже стала площадкой для цифровизации почв. Современные технологии позволяют контролировать плодородие, оздоравливать почву и следить за ее состоянием. Для этого уже созданы Даты-центры, электронный атлас почв нашего региона, цифровые поля.

- Также мы проводим исследования совместно с химиками и физиками на синхротронных установках класса мега-сайенс. Использование электронной микроскопии дало возможность изучить на клеточном уровне, те процессы, которые протекают при техногенном воздействии, при нанозагрязнении почв, - уточнила Татьяна Минкина.

В ЮФУ активно ведутся исследования и в области нейротехнологий. Нейроинтерфейсы - ключевая технология, способная решить важные проблемы лиц с ограниченными возможностями, развития интеллектуального потенциала человека. На протяжении последних пяти лет в ЮФУ был выполнен комплекс проектов, которые развивали эти направления. Например, среди них - разработка технологии создания биогибридных сенсорных систем, комплекса нейротехнологий, предназначенных для управления человеческим капиталом для высокотехнологичных предприятий, создания стимул-независимой модели неинвазивного (неразрушающего) нейроинтерфейса "Мозг-компьютер".

Теперь есть планы и на ближайшее будущее в этом актуальном направлении. Как отметил главный научный сотрудник научно-исследовательского технологического Центра нейротехнологий ЮФУ Валерий Кирой, ведется разработка биосовместимых наноматериалов, наносистем и микроэлектроники для неразрушающих нейроинтерфейсов нового поколения, методов и средств их доставки и выведения из мозга, извлечения информации из регистрируемой активности и ее трансляция в мозг, экспериментальная проверка разрабатываемых подходов, методов и средств в модельных исследованиях на животных.

Директор Института социологии и регионоведения ЮФУ Андрей Бедрик рассказал о реализации социогуманитарных стратегических проектов, направленных на создание условий для гражданского мира и гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной среде. Одним из таких проектов является "Этнокультурный код ЮФУ", который уже реализуется Университетом с 2021 года.

Мероприятия, приуроченные к Дню российской науки прошли и в других подразделениях Южного федерального университета. Так, в Таганроге в "Точке кипения" ИТА ЮФУ презентовали старт программы SfeduStartups. Одним из них стала питч-сессия с презентацией собственных стартапов, в которой приняло участие 12 студенческих команд из разных подразделений ЮФУ.

Станислав Труфанов,директор Проектного офиса развития инновационных и предпринимательских компетенций ЮФУ Фото: отдел коммуникаций ЮФУ

Представленные проекты были посвящены VR-технологиям, сервису для педагогов, созданию открытой базы знаний, школьного гуманитарного движения, помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, запуску виртуального кулинарного ассистента и многому другому.

К примеру, студентка Виктория Елизарова, планирует разработать комплект технологических карт или конспект для проведения занятий по коррекции речевых нарушений у младших школьников. Для этого будут созданы мультипликационные фильмы по пяти темам, работая над которыми дети будут развивать речь.

По словам директора Проектного офиса развития инновационных и предпринимательских компетенций ЮФУ Станислава Труфанова, из представленных проектов будет выбрано восемь, а в конце февраля в "Точке кипения" ЮФУ в Ростове-на-Дону пройдет еще один отбор. В итоге, будет сформирован пул проектов, которые с поддержкой будут реализовываться.

В День российской науки в ЮФУ в онлайн-формате прошел также круглый стол на тему "Опыт и перспективы создания высокотехнологичных производств в рамках постановления Правительства РФ №218". В нем приняли участие президент ЮФУ Марина Боровская, проректор по стратегическому и инновационному развитию ЮФУ Евгений Муханов и другие представители университета, а также индустриальные партнеры ЮФУ.

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