На Кубани короткое замыкание оставило без света 10 тысяч человек

Тысячи человек в Крымске остались без электричества из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края, свет отключился в 2 606 домовладениях, в которых живут порядка десяти тысяч человек.

- Из-за аварии на одной из подстанций в Крымске без света остаются несколько улиц города в районе Маршала Жукова, Таманской, Маршала Гречко, 6-ой школы. Соцобъекты работают в обычном режиме, - написал в своем аккаунте в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь.

По данным МЧС, сейчас бригады техников устраняют поломку, подачу электроэнергии обещают восстановить в ближайшее время.