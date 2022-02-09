В Джанкое супруги скончались от отравления угарным газом

СК и прокуратура Крыма начали проверку в связи с гибелью супругов в Джанкое на улице Октябрьской. Об этом сообщили в пресс-службе обоих ведомств.

Родителей мертвыми в своей квартире обнаружил их сын. 6 февраля около 18 часов мужчина привез родителям продукты и воду, но когда он вошел в квартиру, его мать и отец уже не подавали признаков жизни.

"Сын обратил внимание, что в квартире было душно, окна плотно закрыты, конфорки газовой плиты зажжены, на них готовилась еда", - говорится в сообщении.

По данным экспертов-криминалистов, мужчина 1962 года рождения и женщина 1961 года рождения скончались от отравления окисью углерода (угарным газом). Следком начал доследственную проверку по факту гибели людей. Прокуратура со своей стороны выясняет все обстоятельства происшествия.

В Крыму это не первый случай гибели людей в результате отравления окисью углерода. В начале января нынешнего года семья из пяти человек отравилась в Симферополе. Тогда один человек погиб, а еще четверо попали на больничную койку. Год назад в Симферополе на улице Лизы Чайкиной женщина и две ее дочери семи и 12 лет также отравились угарным газом. К счастью, это происшествие обошлось без жертв - всех троих спасли врачи. Позже хозяйка квартиры пояснила, что в квартире давно не проверяли газовое оборудование.