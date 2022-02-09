Две подстанции в Свердловской области переведены на дистанционное управление

"Россети ФСК ЕЭС" (ПАО "ФСК ЕЭС") и АО "СО ЕЭС" (Системный оператор) реализовали технологию дистанционного управления на подстанциях 500 кВ "Емелино" и "Исеть", которые участвуют в выдаче мощности Белоярской АЭС и Воткинской ГЭС, обеспечивают электроснабжение более 4 млн потребителей Свердловской области. Проект повысит эффективность и надежность работы энергообъектов.

Фото: Филиал "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС Урала