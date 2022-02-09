Две подстанции в Свердловской области переведены на дистанционное управление

Для внедрения новой технологии на подстанции 500 кВ "Емелино" заменены элементы автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) иностранного производства на современные отечественные аналоги. На питающем центре 500 кВ "Исеть" обновлено программное обеспечение АСУ ТП. Кроме того, на обоих объектах настроены шифрованные каналы связи для обеспечения информационной безопасности.
Дистанционное управление оборудованием осуществляется из диспетчерских центров ОДУ Урала и Свердловского РДУ (филиалы АО "СО ЕЭС"), а контроль состояния объектов из Центра управления сетями Свердловского предприятия уральского филиала "Россети ФСК ЕЭС".
В результате реализации проекта снижен риск возникновения технологических нарушений из-за ошибок персонала, кардинально сокращено время проведения плановых переключений в 5 раз (до 5-6 минут) и переключений при ликвидации нарушении нормального режима работы энергосистемы.
Данная технология повысила надежность работы и качество управления электроэнергетическим режимом энергосистемы, в том числе уменьшилась длительность режимных ограничений при производстве оперативных переключений за счет сокращения времени вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ.
Всего до 2025 года Группа "Россети" планирует реализовать более 150 проектов дистанционного управления, в том числе 4 - в магистральных сетях Урала в Тюменской области.
Материал предоставлен филиалом "Россети ФСК ЕЭС" - МЭС Урала