Курганский хирург сто лет назад проводил операции по омоложению организма

Курганская земля дала миру немало талантливых врачей, чьи достижения известны далеко за ее пределами. Но мало кто из современников знает имя хирурга Алексея Державина, который опередил свое время. Его жизнь трагически оборвалась в 1937-м после ложного обвинения в шпионаже.

Чудо-доктор

Алексей Александрович родился 11 февраля 1884 года в селе Репьевка бывшего Корсунского уезда Симбирской губернии. Отец был священником. В 1905 году Державин окончил Симбирскую духовную семинарию, а в 1910-м - Казанский ветеринарный институт. С сентября 1918-го по октябрь 1922 года Алексей работал ординатором госпитальной хирургической клиники Томского университета. В июле 1919 года Державина мобилизовали в армию Колчака и назначили ординатором хирургического госпиталя в Новониколаевске (ныне Новосибирск). В октябре 1922-го Державин стал заведующим хирургическим отделением Курганской городской больницы, а вскоре - заведующим 1-й Советской больницей.

В клинике он делает сложнейшие операции на желудочно-кишечном тракте, органах мочеполовой системы, по удалению злокачественных новообразований, ведет экспериментальную работу. Но самое удивительное - успешно занимается омоложением человеческого организма. Газета "Красный Курган" в 1923 году восторженно писала: "Доктор Державин энергично проводит уникальные операции в хирургическом отделении при больнице. Он первый в своей работе смело и уверенно использует новейшие достижения современной науки и изгоняет местную кустарщину. Хирург не должен быть "резакой-коновалом", а наоборот, должен дорожить жизнью каждой единицы строителей советского общества".

В январе 1924-го та же газета сообщала: "Курганским доктором Державиным проведена уникальная операция по омоложению 64-летнего Е. А. Александрова (перевязка и перерезка семявыводящего яичка). После чего больной стал ходить без палки, лицо сделалось полнее, появилась бодрость". А вот строчки из апрельского номера издания 1930 года: "Хирургическим отделением городской больницы за семь лет своего существования пропущено 6867 больных. Смертность составила только 6%. Все эти годы отделение возглавляет А. А. Державин. Ближайшие его помощники - доктора Березин, Пухова, Пантеровский. Отделение имеет всего 50 коек, очереди на операцию расписываются на 2 месяца вперед".

В 1932 году общественность города широко отмечала десятилетие работы в городской больнице хирурга Державина. "Красный Курган" по этому поводу писал: "Из 10 000 операций, произведенных под его мастерским руководством за истекшие 10 лет, всего было 359 случаев смертности (падающие большей частью на экстренные случаи, когда уже дело было безнадежно, например, перитонит). Трудящиеся Кургана и округа избирают из года в год товарища Державина членом и депутатом в Горсовет, Окрисполком, на съезды Советов. Державин и здесь энергичен. В подготовке кадров он тоже участвует (РОКК, низший медперсонал для городских и районных больниц): у него проходят практику и учебу десятки молодых врачей из сельских больниц. Он - бессменный консультант железнодорожной больницы, участник бесчисленных комиссий. Державин ведет широкую профилактическую пропаганду среди трудящихся города".

И вдруг все рухнуло буквально в одночасье. 6 ноября 1937 года Алексея Александровича арестовали. Что же произошло, почему никто не смог помочь человеку, на которого в буквальном смысле все молились?

Ложный донос

А история такова. По документам ОГПУ, в 1928-1929 годах из Японии в СССР прилетел или, возможно, пролетал через территорию СССР и других государств японский самолет, которым управляли летчики Кумакова и Куримура. Приземлившись в Кургане, они якобы имели разговор с врачом Державиным, но на какую тему, неизвестно. Далее указывается, что 22 июня 1931 года оба эти летчика вновь пролетали через СССР, сделав остановку в Кургане.

Почему никто не смог помочь человеку, на которого в буквальном смысле все молились?

Из сводки ОГПУ: "Самолет Вервер, Молодая Япония. Пилот - навигатор Куримура, инструктор Кумакова, оба студенты университета Токио. Прибыл в 6 часов вечера 22 июня в аэропорт Кургана. 24 июня в 6 часов вечера самолет вылетел, но вследствие неблагоприятных метеорологических условий вернулся обратно".

Японские летчики интересовались Державиным как знатоком английского языка, но, получив необходимые пояснения от начальника аэропорта Нарышкина, частично владевшего английским, о Державине больше справляться не стали. Очевидно, японцы знали Державина как переводчика и встреча с ним не была запланирована. Но все это выяснилось гораздо позже. А 6 ноября 1937 года Державин был арестован и отправлен в челябинскую тюрьму.

Какими способами из врача выбивали показания, неизвестно, но 14 ноября 1937 года он признал себя шпионом японской разведки. На допросе Державин показал, что его завербовал в 1931 году японец Якуми, пролетавший на самолете через Курган. Они встретились в гостинице, куда Державина пригласили для проверки состояния здоровья летчика.

Из показаний Державина: "Якуми высказал надежду на близость войны Японии с Советским Союзом и предложил мне всеми мерами, зависящими от меня, стремиться парализовать тыл с началом военных действий. В качестве практической задачи Якуми поставил подготовку бактериологической диверсии, т. е. распространения эпидемии заразных болезней среди населения, особенно в тех местах, где с началом военных действий будет концентрация живой силы наиболее высокой. По мнению Якуми, Курган в этом отношении представляет большой интерес".

В справке на арест Державина говорится: "Показаниями арестованного Григорьева Державин изобличается как агент японской разведки, по заданию которой он подготовляет акты бактериологической диверсии на случай войны. На основании изложенного Державин подлежит аресту и привлечению к ответственности по статье 58-6-9 УК РСФСР".

Узнав, что муж арестован, но еще не подозревая о причине, его супруга Татьяна Николаевна обращается к Ворошилову, Берии, Сталину, председателю Совнаркома Молотову, умоляя дать распоряжение о расследовании дела врача. Но никакие просьбы не помогли, и 4 декабря 1937 года Алексея Александровича Державина расстреляли.

Никакого Якуми не было

С трудом оправившись от горя, Татьяна Николаевна начинает писать письма в Москву, Челябинск, Свердловск в надежде спасти честное имя дорогого ей человека. И вот в 1940 году начинается проверка по делу Державина. Ее итог: между показаниями Державина на следствии и имеющимися материалами о связях с японцами имеется ряд серьезных противоречий.

На допросе Державин признался, что его завербовал японец Якуми в гостинице, а по оперативным документам значатся Куримура и Кумакова. Данных о посещении Кургана Якуми не оказалось. Встреча Державина с летчиками в гостинице также не зафиксирована. Вещественных доказательств бактериологического вредительства нет. Показания арестованного Григорьева вообще никакого отношения к делу не имели.

В качестве заключения: "По материалам дела и данным проверки видно, что Державин был арестован по непроверенным сомнительным материалам и обвинение его в связях с японской разведкой основано на самопризнании. На основании изложенного считаю: решение Тройки НКВД по Челябинской области вынесено необоснованно и обвиняемый Державин расстрелян неправильно". И подписи: помощник облспецпрокурора по спецделам Домбровская, замоблпрокурора по спецделам Машков. 1940 год.

Так оборвалась жизнь талантливого курганского хирурга, который мог бы еще много сделать полезного для Отечества и внести неоценимый вклад в развитие медицины.