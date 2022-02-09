В Челябинске украли ограждение городского пляжа

Мэрия Челябинска обратилась в полицию из-за похищенного ограждения нового муниципального пляжа "Новороссийский". Неизвестные демонтировали и вывезли 11 металлических пролетов, сообщили в городской администрации.

- Пляж в Ленинском районе был построен и оборудован в прошлом году, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Летом он был полностью готов для полноценного отдыха - установлены зонтики, кабины для переодевания, скамейки, урны, баки и биотуалеты. Факт кражи ограждения обнаружен вчера, 8 февраля.

Челябинцев просят бережно относиться к муниципальному имуществу и оказать помощь в поиске вандалов. Очевидцев преступления просят обратиться полицию по телефонам: (351) 253-75-01, 253-74-42.