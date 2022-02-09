Новости

Крис Пайн снимет в своем первом фильме Дэнни Де Вито и Аннетт Бенинг 14:21
Умер актер и режиссер, соратник Киры Муратовой Геннадий Тарасуль 14:17
Джеймс Ганн перечислил Содербергу интимные сцены в кинокомиксах 14:01
По "Трудно быть богом" Стругацких снимут масштабный сериал 13:53
Умер джазмен Збигнев Намысловский 11:45

Стартовали съемки десятого сезона сериала "Склифософский"

Новости
    09.02.2022, 15:18
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Телеканал "Россия-1" сообщил о начале съемок нового сезона сериала "Склифософский". Медицинская драма о работе врачей скорой помощи заходит уже на десятый сезон.

- В новых сериях гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) и его коллеги продолжают бороться за жизни пациентов и строить личное счастье, - говорится в описании.

Создатели также обещают персонажам грандиозные перемены и трудные испытания. Также к команде врачей присоединится актер Дмитрий Ульянов ("Спасская", "Великая", "Остров ненужных людей", "Московская сага").

В других ролях - Мария Куликова, Елена Яковлева, Мария Порошина, Нина Усатова, Александр Ильин и другие. В данный момент на телеканале идет показ девятого сезона.

Новости

Квентин Тарантино во второй раз станет отцом 11:39
Умер легендарный мультипликатор Боривой Довникович 11:16
Вышел тизер драмы о кибербуллинге "Девушка из Плейнвилля" с Эль Фаннинг 11:06
Умер режиссер "Мечтателей" и "Лоэнгрина" Ганс Нойенфельс 11:00
⧣ Россия
Фото: Киностудия "Ленфильм"
Скончался 90-летний ветеран "Ленфильма" Феликс Эскин 08.02.2022
Умер актер из "Вия" и "Исаева" Арнольд Сысуев 08.02.2022
Александра Маслякова в КВН может заменить Дмитрий Нагиев 08.02.2022
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Brian Daugherty
Умер знаменитый шоумен и актер Бамбер Гаскойн 10:45
"Ричера" продлили на второй сезон 08.02.2022
Вышел трейлер второго сезона сериала Евгения Кулика "Два" 08.02.2022
⧣ драма
Фото: Getty Images via AFP
Объявлены номинанты премии "Оскар-2022" 08.02.2022
Вышел трейлер детектива "Мегрэ и таинственная девушка" с Депардье 08.02.2022
Netflix покажет российский сериал "ЗАТО" об исчезновении ребенка 08.02.2022