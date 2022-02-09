Стартовали съемки десятого сезона сериала "Склифософский"

Телеканал "Россия-1" сообщил о начале съемок нового сезона сериала "Склифософский". Медицинская драма о работе врачей скорой помощи заходит уже на десятый сезон.

- В новых сериях гениальный хирург Олег Брагин (Максим Аверин) и его коллеги продолжают бороться за жизни пациентов и строить личное счастье, - говорится в описании.

Создатели также обещают персонажам грандиозные перемены и трудные испытания. Также к команде врачей присоединится актер Дмитрий Ульянов ("Спасская", "Великая", "Остров ненужных людей", "Московская сага").

В других ролях - Мария Куликова, Елена Яковлева, Мария Порошина, Нина Усатова, Александр Ильин и другие. В данный момент на телеканале идет показ девятого сезона.