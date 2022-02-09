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09.02.2022,  
16:25
Текст:  Алексей Моисеев

Старые танки Т-72М1 в Ираке обретают новое качество

В Ираке продолжается модернизация устаревших танков Т-72М1. Речь пока идет о боевых машинах, имеющихся на вооружении Сил народного ополчения. Впервые они были показаны в мае прошлого года.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

От обычных "семьдесят вторых" главным внешним отличием являются массивные элементы встроенной динамической защиты на башне, которые способны противостоять тандемным кумулятивным боеприпасам различным типов.

Такая же "реактивная броня" смонтирована и на верхней лобовой детали корпуса, ею прикрыты крыша и борта, где с каждой стороны подвешено по четыре контейнера.

Кроме того, на наиболее уязвимых проекциях в корме можно увидеть решетчатые экраны, снижающие эффективность носимых противотанковых средств.

Интересным решением является установка на корме дополнительных топливных баков меньшего объема, позволяющих более эффективно вести огонь из 125-мм пушки и спаренного 7,62-мм пулемета по противнику, если тот попытается атаковать с тыла. Разумеется, это новшество отрицательно скажется на общем запасе хода во время маршей.

Судя по всему, вначале планировалось использовать прицелы, подобные тем, что имеются на иранских Т-72С. Они могут наводить по лазерному лучу противотанковые управляемые ракеты. Однако потом из-за соображений экономии от этого отказались. По всей видимости, нет на этих машинах и тепловизоров.

Фото: "Укроборонпром" / ukroboronprom.com.ua/
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В качестве зенитных пулеметов используются не только штатные НСВТ "Утес", но и старые ДШКМ.

Танки получили новые гусеничные ленты с резиновыми асфальтоходными башмаками. Сообщалось о возможной замене 780-сильных В-46-6 на В-84-1 мощностью 840 л.с., но информации о том, что это сделано, пока нет.

Считается, что большую помощь в организации модернизации этих Т-72 оказали иранские специалисты. В самом деле, эти образцы напоминают версии, демонстрировавшиеся в Исламской республике в разное время.

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