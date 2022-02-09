Старые танки Т-72М1 в Ираке обретают новое качество

От обычных "семьдесят вторых" главным внешним отличием являются массивные элементы встроенной динамической защиты на башне, которые способны противостоять тандемным кумулятивным боеприпасам различным типов.
Такая же "реактивная броня" смонтирована и на верхней лобовой детали корпуса, ею прикрыты крыша и борта, где с каждой стороны подвешено по четыре контейнера.
Кроме того, на наиболее уязвимых проекциях в корме можно увидеть решетчатые экраны, снижающие эффективность носимых противотанковых средств.
Интересным решением является установка на корме дополнительных топливных баков меньшего объема, позволяющих более эффективно вести огонь из 125-мм пушки и спаренного 7,62-мм пулемета по противнику, если тот попытается атаковать с тыла. Разумеется, это новшество отрицательно скажется на общем запасе хода во время маршей.
Судя по всему, вначале планировалось использовать прицелы, подобные тем, что имеются на иранских Т-72С. Они могут наводить по лазерному лучу противотанковые управляемые ракеты. Однако потом из-за соображений экономии от этого отказались. По всей видимости, нет на этих машинах и тепловизоров.
В качестве зенитных пулеметов используются не только штатные НСВТ "Утес", но и старые ДШКМ.
Танки получили новые гусеничные ленты с резиновыми асфальтоходными башмаками. Сообщалось о возможной замене 780-сильных В-46-6 на В-84-1 мощностью 840 л.с., но информации о том, что это сделано, пока нет.
Считается, что большую помощь в организации модернизации этих Т-72 оказали иранские специалисты. В самом деле, эти образцы напоминают версии, демонстрировавшиеся в Исламской республике в разное время.
T-72 popular mobilization tanks while being equipped with the upgrade package of Shahid Zainuddin Sepah Industries pic.twitter.com/O44mEgariC— Spriter (@spriter99880) January 30, 2022