В 1908 году в 40 верстах западнее Хабаровска, у подножия сопки Июнь-Корань ("место встречи всех племен" по тунгусо-маньчжурской этимологии), кубанский казак Волочаев с семейством в 16 душ построил дом. По фамилии первого поселенца это место стало именоваться деревней Волочаевкой. Но вряд ли в самом кошмарном сне Волочаев мог предположить, что через каких-то четырнадцать лет здесь разыграется настоящее сражение, в котором русские будут ожесточенно убивать русских...

Лавирование

К 1922 году Гражданская война продолжалась лишь на Дальнем Востоке. Давно были разбиты красными Деникин и Врангель, Колчак и Юденич. Остатки колчаковцев, не желавших сдаваться на милость победителей, в начале 1920 года ушли в Забайкалье, совершив в жутких условиях Сибирский Ледяной поход. Там они соединились с силами атамана Г.М. Семенова, образовав войска Российской восточной окраины, позднее переименованные в Дальневосточную армию.

Красная армия остановилась на рубеже озера Байкал и дальше белых не преследовала - в Забайкалье ситуацию контролировали японские интервенты, а ввязываться в полномасштабную войну с Японией Советская Россия не собиралась.

Не хотела такой войны и Япония.

Однако был найден способ решить эту проблему, который устроил все стороны. Сейчас его назвали бы прокси-войной, то есть конфликтом, в котором воюют чужими руками. За японцев стали воевать белые, а за красных - Народно-революционная армия (НРА) созданной в апреле 1920 года формально независимой Дальневосточной республики (ДВР).

В июле ДВР договорилась с японским командованием о нейтралитете и выводе войск из Забайкалья, что предопределило и уход оттуда белых. В октябре народоармейцы заняли Читу, а в ноябре белые войска численностью около 20 тысяч человек через территорию Китая переехали в Приморье.

Впрочем, это была уже не совсем армия. Оружие пришлось сдать при пересечении китайской границы, поэтому в Приморье белые приехали фактически как беженцы, сохранив только свою организацию.

Однако вскоре положение резко обострилось.

Переворот

26 мая 1921 года во Владивостоке произошел переворот. Было свергнуто Приморское областное управление ДВР во главе с большевиком В.Г. Антоновым. Власть перешла к съезду несоциалистических организаций Дальнего Востока, избравшему Временное Приамурское правительство во главе с присяжным поверенным С.Д. Меркуловым.

Так Южное Приморье оказалось оторванным от Дальневосточной республики.

Следом начала формироваться Белоповстанческая армия под командованием генерала В.М. Молчанова, которая, получив некоторое количество оружия, в ноябре 1921 года активизировала действия против дальневосточных партизан и начала Хабаровский поход. 22 декабря Хабаровск пал, белоповстанцы, захватив артиллерию, вытеснили противника за Амур и развернули наступление по Транссибирской железной дороге. Захвачены Волочаевка, разъезд Ольгохта за ней...

10-12 февраля 1922 года у Волочаевки и произошло решающее сражение, предрешившее исход Хабаровского похода белых и всей Гражданской войны на Дальнем Востоке.

Вид на сопку Июнь-Корань, еще не ставшую символом Гражданской войны. 1920 год.

Приказ генерала Молчанова

Сопка Июнь-Корань возле Волочаевки была удобной позицией для обороны белых: господствующая высота, от которой далее на 4-5 верст к западу тянулась снежная равнина без какой-либо растительности. Стоило только укрепить позицию, и лобовые атаки становились самоубийством. Кроме того, на 25 верст к западу от Волочаевки не было населенных пунктов, где могли бы укрыться наступающие войска. Белые, занявшие Волочаевку еще в ночь на 6 января, использовали эти преимущества и сделали сопку центром своей обороны.

В приказе № 572 от 5 февраля 1922 г. генерал В.М. Молчанов эмоционально и страстно призвал соратников к решительному бою:

"Вопрос самого нашего бытия требует полного напряжения всех сил для достижения победы. Побеждает тот, кто страстно желает этого. С победой мы живем. Неудача может лишить нас самого бытия, как антибольшевистской организации.

К вам, старшие начальники, я обращаюсь с призывом вдунуть в сердца подчиненных страстный дух победы.

Надо переговорить со всеми и наэлектризовать каждого... Я убежден, что мы еще можем нанести такое поражение противнику, что ему долго не прийти в себя... Победа нужна и должна быть.

Строгий расчет во всем, в каждой мелочи.

Не покладая рук, закрепляйтесь, но этого мало, внедрите всем, что проволоку бросить ни в коем случае нельзя"1.

Противник ответил не менее эмоционально и жестко.

Письмо главкома Блюхера

9 февраля 1922 г. главком НРА ДВР В.К. Блюхер отправил письмо генералу Молчанову, предложив прекратить бесполезное сопротивление и не воевать со своей страной на японские деньги. В случае сдачи гарантировал жизнь.

"Пролита только лишняя кровь и без того измученного русского народа, но он своих революционных завоеваний и своей новой свободной государственности не сдаст никому.

Я солдат революции и хочу говорить с Вами, прежде чем начать последний разговор на языке пушек"2.

Ответа не последовало.

Вид на сопку Июнь-Корань, еще не ставшую символом Гражданской войны. 1920 год.

Диспозиция

Белые закрепились на участке между рекой Тунгуской и линией железной дороги. Были установлены от одного до трех рядов колючей проволоки, пулеметные гнезда, окопы в снегу, обложенные мешками с землей, обвалованные снегом и в некоторых местах облитые водой. Наиболее сильные позиции - в районе сопки Июнь-Корань, тогда как железная дорога прикрывалась лишь бронепоездами и пулеметными гнездами. Впрочем, по свидетельствам белых, красные преувеличивали значение укреплений.

Укрепрайон занимала группа полковника А.Г. Аргунова: 2675 штыков и сабель, 26 пулеметов и шесть орудий, два бронепоезда ("Каппелевец" с двумя орудиями и девятью пулеметами и "Волжанин" с двумя орудиями). На Амурском направлении действовала группа генерала И.Н. Никитина.

Силы Восточного фронта Народно-революционной армии оцениваются в 7600 штыков и сабель, 300 пулеметов, 30 орудий. Войска фронта были разделены на две группы: Инскую под командованием Я.З Покуса и Забайкальскую под командованием Н.Д. Томина. В советское время утверждалось, что белые под Волочаевкой значительно превосходили красных, однако, по подсчетам современных исследователей, соотношение сил было иным: на главном направлении к 12 февраля соотношение сил в пехоте было 4,2:1 в пользу НРА. По пулеметам красные превосходили белых в 7,6 раза, по орудиям - в 3,5 раза3. По бронепоездам было равенство, а танки у белых отсутствовали.

А. Г. Ефимов

Тем не менее подготовка наступающих к бою оставляла желать лучшего. Бронепоезда бездействовали из-за неисправности моста через речку Поперечка в 6 км от Волочаевки. Не было средств для преодоления проволочных заграждений. Полковник А.Г. Ефимов вспоминал в эмиграции:

"Белые были вооружены не лучше, а значительно слабее своего противника... Но и на старуху бывает проруха. Имея в своем распоряжении разнообразные образцы новейшей боевой техники, красные командиры забыли снабдить свою пехоту самым простым и необходимым инструментом - ножницами для резки проволочных заграждений"4. Лишь на третий день боев, в ночь на 12 февраля, удалось восстановить мост и задействовать бронепоезда.

Над Волочаевкой стояли 30-35-градусные морозы. Удар на главном направлении нанесла Сводная стрелковая бригада Я.З. Покуса, атаковавшая позиции белых на станции, в деревне Волочаевке и на сопке Июнь-Корань.

Расположение войск на 10 февраля 1922 года.

Бой.

10 февраля

5-й стрелковый и 4-й кавалерийский полки обошли Волочаевку с севера и дошли до проволоки. В центре сопку атаковал батальон Особого Амурского полка при поддержке двух танков, один из которых сломался, а другой был подбит. Артиллерия обходной колонны отстала и применялась неэффективно. Обход по глубокому снегу вымотал бойцов.

К 17 часам красные, так и не преодолев проволочных заграждений, отошли. Но первый бой позволил вскрыть группировку противника, определить его сильные и слабые места.

11 февраля

Белые снова отбили все атаки на центральном направлении, а народоармейцы весь день провели в снегу перед проволочными заграждениями. Но, поскольку противник не пытался контратаковать, красные получили передышку, привели войска в порядок и починили мост.

Бронепоезда во многом переломили ход сражения.

12 февраля

С 7.30 утра после артподготовки Сводная стрелковая бригада перешла в наступление на центральном направлении и после трехчасового боя в 11 часов 32 минуты заняла станцию и деревню Волочаевка. Обходная колонна В.А. Гюльцгофа силой в батальон и эскадрон при двух орудиях ударила в тыл Волочаевки с юга от железной дороги, а в ночь 12 февраля подожгла мост в тылу белых и заставила отступить от Волочаевки бронепоезд "Каппелевец".

Главный удар наносился на участке 6-го стрелкового полка. Бронепоезд N 8 при поддержке полевой артиллерии пошел в наступление, вызывая на себя огонь белой артиллерии. Маневр удался, он позволил пехоте наконец-то преодолеть проволоку. Батальону 5-го стрелкового полка, занявшему сопку Июнь-Корань, не пришлось вступать в рукопашную - белые просто отступили.

Потери НРА составили более 550 человек убитыми и до 1250 ранеными и обмороженными. Потери белых, по некоторым данным, - до 400 убитых и более 700 раненых. Лишь через две недели павших удалось похоронить.

Командир 6-го стрелкового полка А.Н. Захаров вспоминал:

"Много я видел боев. Было много тяжелых моментов и труднейших положений, многое забылось, но на всю жизнь у меня остались в памяти каждый час, каждый момент из 48 жутких часов под Волочаевкой"5.

Белые отступили по железной дороге, сохранив порядок - не оставили красным ни одного орудия или пулемета. Красные были утомлены и прекратили преследование. Но исход операции был очевиден.

Схема штурма Волочаевки 12 февраля 1922 года.

Второе письмо Блюхера

14 февраля 1922 года Народно-революционной армией был взят Хабаровск. Белоповстанцы отошли в Приморье под защиту японских штыков.

23 февраля главком Блюхер направил новое письмо генералу Молчанову с предложением сдаться:

"Мне хотелось бы знать, какое же количество жертв, какое число русских трупов необходимо еще, чтобы убедить Вас в бесполезности и бесплодности Вашей последней попытки бороться с силою революционного русского народа, на пепле хозяйственной разрухи воздвигающего свою новую государственность?

Какое число русских мучеников приказано Вам бросить к подножию японского и другого чужеземного капитала? ... Нет, генерал, мы этого не позволим. Мы, мужики, защищающие свое родное достояние, свою родную революционную русскую землю, впервые в течение столетий увидевшие свою истинно народную власть"6.

Много лет спустя в Сан-Франциско будет записано аудиоинтервью 84-летнего генерала В.М. Молчанова. Вспомнил он и о письмах Блюхера:

"Когда Блюхер взял на себя командование и начал нас контратаковать, он писал мне письма, в которых просил закончить войну и предлагал мне военную должность в Красной армии, соответствующую моим способностям... Как же я мог, будучи против большевиков, пойти с ними вместе? Я просто не отвечал ни на какие письма"7.

КРУПНЫЙ ПЛАН

Глаза в глаза на линии огня

Текст: Александр Филимоненко

Единственную в России панораму, посвященную Гражданской войне, можно увидеть в Хабаровском музее имени Гродекова

Идею создать величественную панораму Волочаевского сражения выдвинул директор музея Всеволод Сысоев еще в конце 1960-х годов. В начале семидесятых за воплощение замысла взялись известные художники-баталисты Сергей Агапов и Анатолий Гарпенко, планировавшие завершить 43-метровое полотно к 50-летию окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке. Под масштабный заказ живописцам предоставили спортзал одной из московских школ. Однако первый вариант был забракован экспертами - и природа в районе сопки не дальневосточная, и траншеи с блиндажами "позаимствованы" у Великой Отечественной войны.

От идеи воссоздать картину боя, находясь в десяти тысячах километров от Волочаевки, пришлось отказаться. Теперь к делу подошли гораздо серьезнее. Весной 1971 года Агапов и Горпенко приехали на место сражения. Командование Дальневосточного военного округа выделило инженерную роту для строительства оборонительных рубежей. Военнослужащие в форме народоармейцев штурмовали укрепления. Художники делали зарисовки...

Второй вариант панорамы принимала - и утвердила! - министр культуры СССР Екатерина Фурцева. Консультантами выступали маршалы Николай Крылов, Иван Баграмян, Василий Чуйков. Осенью 1974 года полотно, намотанное на специальный барабан, доставили в спецвагоне из столицы в Хабаровск. Уже при монтаже выяснилось, что для полной окружности не хватает около метра. Пришлось срочно наращивать холст, дописывать изображение...

30 апреля 1975 года панораму торжественно открыли.

Волочаевская панорама - пятая в нашей стране после Бородинской, Сталинградской, Севастопольской и Транссибирской. От предшественниц отличается камерностью: вы стоите в каких-то двух метрах от полотна, а филигранно выполненный предметный план создает поразительный эффект присутствия. Глаза в глаза с участниками боя! Конечно, не обошлось без неточностей, на что указывали историки: народноармейцы идут в атаку с красным знаменем, хотя на флаге ДВР был синий прямоугольник; на шинелях белоповстанцев блестят золотые погоны. Нет в архивных документах и упоминаний о рукопашной схватке - ключевом сюжете панорамы.

Но это нисколько не умаляет заслуг создателей замечательного исторического памятника. А для многих поколений школьников уроки на рукотворной Волочаевской сопке остались в памяти на всю жизнь.

За проявленный героизм 6-й стрелковый полк был награжден орденом Красного Знамени и получил почетное наименование Волочаевский.

В Сводной бригаде орден Красного Знамени получили 67 человек, в том числе комбриг Яков Покус.

Гражданская война на Дальнем Востоке продолжалась до октября 1922 года. После того, как японцы объявили о своем решении оставить Приморье, народоармейцы перешли в последнее наступление. 25 октября без единого выстрела они вошли во Владивосток. Здесь уже не было ни японцев, ни белых, ушедших морем в эмиграцию.

ВОЛОЧАЕВЦЫ: ПОСЛЕ БИТВЫ

Василий Блюхер. Главком Народно-революционной армии ДВР, впоследствии Маршал Советского Союза. Арестован и погиб в тюремной камере в ноябре 1938 года. Реабилитирован за отсутствием состава преступления. Две супруги расстреляны, третья прошла через лагеря. Позднее все реабилитированы.

Яков Покус. Командир Сводной стрелковой бригады, в дальнейшем - комдив. Находился под арестом в 1938-1940 годах, повторно арестован в 1940 году, приговорен к десяти годам исправительно-трудовых лагерей и к пяти годам поражения в правах. Умер в Устьвымьлаге в сентябре 1945 года. Реабилитирован.

Павел Постышев. Член Военного совета Восточного фронта Дальневосточной республики. В феврале 1938 года арестован вместе с женой. Оба расстреляны. Реабилитированы.

Петр Парфенов. Начальник политуправления Народно-революционной армии Дальневосточной республики, автор знаменитой песни "По долинам и по взгорьям". Расстрелян в 1937 году. Реабилитирован.

Викторин Молчанов. Командующий Белоповстанческой армией, генерал-лейтенант. Осенью 1922 года навсегда покинул Россию. Жил в Корее, Китае, США. Открыл куриный завод, который вскоре разорился. Работал администратором здания в Сан-Франциско. Умер в 1975 году.

Афиноген Аргунов. Командующий войсками белых под Волочаевкой. Осенью 1922 года эмигрировал из России. Убит в Харбине в 1932 году.

1. ...И на Тихом океане свой закончили поход. Хабаровск, 1932. С. 135.

2. Ефимов А.Г. Ижевцы и воткинцы. Борьба с большевиками 1918-1920. М., 2008. С. 325.

3. Левкин Г.Г. Волочаевка без легенд. Хабаровск, 1999. С. 64.

4. Ефимов А.Г. С ижевцами и воткинцами на Восточном фронте. Статьи, письма, документы. М., 2013. С. 117.

5. Захаров А.Н. Дальневосточный Перекоп // Таежные походы. М., 1936. С. 292.

6. Блюхер В.К. Статьи и речи. М., 1963. С. 89.