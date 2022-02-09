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Умер джазмен Збигнев Намысловский

Новости
    09.02.2022, 11:45
Текст:   Олег Усков

Скончался влиятельный польский джазмен, композитор, аранжировщик и педагог Збигнев Яцек Намысловский. Намысловский был мультиинструменталистом, владел флейтой, виолончелью, пианино и тромбоном, но наибольшую славу стяжал как альт-саксофонист.

Как передает Wyborcza, джазмен отошел 7 февраля в возрасте 82 лет. Семья артиста подтвердила печальное сообщение в социальных сетях.

Намысловский родился сентября 1939 года где-то под Минском, когда его семья бежала из обстреливаемой фашистами Варшавы. Родители погибли, Збигнева воспитала жившая в Кракове бабушка. Там же получил начальное музыкальное образование, которое далее продолжил в Варшаве.

Намысловский выступал с первыми польскими послевоенными джаз-бэндами, дававшими концерты в Западной Европе, и стал первым польским джазменом, поехавшим в турне по США.

Со своими проектами (Zbigniew Namyslowski Quartet, Zbigniew Namysłowski Quintet, Zbigniew Namysłowski Air Condition, Zbigniew Namysłowski The Q и т.д.), начиная с 60-х, Збигнев записал десятки альбомов, получив статус выдающегося саксофониста и пользуясь веским авторитетом в Европе.

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