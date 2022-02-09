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Умер режиссер "Мечтателей" и "Лоэнгрина" Ганс Нойенфельс

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    09.02.2022, 11:00
Текст:   Олег Усков

6 февраля в Берлине в возрасте 80 лет умер Ганс Нойенфельс, режиссер, актер, сценарист, продюсер и художник по костюмам. Об этом сообщила Westdeutsche Zeitung со ссылкой на заявление семьи артиста.

Нойенфельс родился в 1941 году в Крефельде. Изучал актерское мастерство и режиссуру в 1960-1964 годах в Вене. Больше года был ассистентом Макса Эрнста, немецкого и французского художника, знаковой фигуры мирового авангарда, дадаиста и в целом колоритного персонажа. Нойенфельс год жил с ним в Париже.

Собственные постановки представлял с 1964-го - в Вене. В 1972-м перебрался во Франкфурт-на-Майне. Работал в Гамбурге и Цюрихе с разными величинами. В 1974-м начал карьеру как оперный режиссер. В 1983-м по собственному сценарию поставил "Путешествие в скрытую жизнь", вымышленную биографию Жана Жене. Картину немедленно подвергли гонениям за скабрезность, порнографию, выпячивание гомосексуализма и всё такое. Широкой общественности опус по сути стал доступен только в 2020-м.

На счету Нойенфельса - "Гедда Габлер" и "Пентесилея" с Элизабет Триссенар, супругой режиссера (это ее закадровый голос звучит в "Путешествии…"), "Мечтатели", "Мозг коня", телеадаптация вагнеровского "Лоэнгрина".

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