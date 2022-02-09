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09.02.2022 18:14
Рубрика: Власть

В Госдуме хотят отрегулировать деятельность коучей

Текст: Татьяна Замахина

Пока бизнес-тренеры, коучи или тренеры по личностному росту работают, по сути, вне правового поля. Депутаты предлагают это отрегулировать.

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С инициативой подготовить поправки на данную тему выступили первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") и вице-спикер палаты Борис Чернышов (ЛДПР). Они предлагают создать для этого рабочую группу, в которую вошли бы представители всех думских фракций.

Как объяснила Лантратова, запрос на такие услуги есть, но необходимо разработать комплексное законодательство в этой сфере. Дело в том, что привлечь к ответственности за нарушения бизнес-тренеров практически невозможно. Борис Чернышов предлагает подключиться к разработке поправок представителей Рособрнадзора, Министерства высшего образования и науки, МВД, Минэкономразвития, а также Минтруда.

По его словам, видя в реестре конкретного тренера или организацию, потенциальные клиенты могли бы разобраться, стоит ли прибегать к их услугам.

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