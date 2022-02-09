Вышел трейлер нового фильма Men режиссера Алекса Гарленда

На YouTube-канале компании A24 появился трейлер нового фильма режиссера Алекса Гарленда, создателя "Аннигиляции", "28 дней спустя", "Из машины" и "Пляжа".

Сюжет нового хоррора под названием Men повествует о молодой вдове, недавно потерявшей супруга. Девушка отправляется в отпуск в глухое местечко в Англии, где судя по опубликованным кадрам, ее ждут пугающие и загадочные события.

В главной роли сыграла ирландская актриса Джесси Бакли, в фильме также появится Рори Киннир.

Фильм появится в прокате 20 мая.