Новости

В Петербурге покажут спектакль с участием Моники Беллуччи 16:47
Новым членом жюри в шоу "Маска" стал Тимур Батрудинов 16:41
Стартовали съемки десятого сезона сериала "Склифософский" 15:18
Крис Пайн снимет в своем первом фильме Дэнни Де Вито и Аннетт Бенинг 14:21
Умер актер и режиссер, соратник Киры Муратовой Геннадий Тарасуль 14:17

Вышел трейлер нового фильма Men режиссера Алекса Гарленда

Новости
    09.02.2022, 17:35
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: youtube.com/ A24 Фото: youtube.com/ A24
Фото: youtube.com/ A24

На YouTube-канале компании A24 появился трейлер нового фильма режиссера Алекса Гарленда, создателя "Аннигиляции", "28 дней спустя", "Из машины" и "Пляжа".

Сюжет нового хоррора под названием Men повествует о молодой вдове, недавно потерявшей супруга. Девушка отправляется в отпуск в глухое местечко в Англии, где судя по опубликованным кадрам, ее ждут пугающие и загадочные события.

В главной роли сыграла ирландская актриса Джесси Бакли, в фильме также появится Рори Киннир.

Фильм появится в прокате 20 мая.

Новости

Джеймс Ганн перечислил Содербергу интимные сцены в кинокомиксах 14:01
По "Трудно быть богом" Стругацких снимут масштабный сериал 13:53
Умер джазмен Збигнев Намысловский 11:45
Квентин Тарантино во второй раз станет отцом 11:39
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ Brian Daugherty
Умер знаменитый шоумен и актер Бамбер Гаскойн 10:45
Вышло видео с новыми кадрами из "Бэтмена" 08.02.2022
Звезда "Пацанов" сыграет в новом фильме Гая Ричи 06.02.2022
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Hulu
Вышел тизер драмы о кибербуллинге "Девушка из Плейнвилля" с Эль Фаннинг 11:06
Вышел новый трейлер спин-оффа "Истории игрушек" про Базза Лайтера 08.02.2022
Вышел трейлер детектива "Мегрэ и таинственная девушка" с Депардье 08.02.2022
⧣ ужасы
Фото: kino-teatr.ru
Умер актер из "Вия" и "Исаева" Арнольд Сысуев 08.02.2022
Умер один из создателей "Звездных войн" Роберт Блалак 08.02.2022
Умер автор музыки к "Изгоняющему дьявола" Джордж Крамб 07.02.2022