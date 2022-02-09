Журнал "Родина" открывает серию Открытых уроков-2022 для преподавателей

10 февраля в 09.00 по московскому времени редакция издания представит учителям, сотрудникам библиотек, студентам вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области вебинар на тему "Волочаевские дни. 100-летие сражения на сопке Июнь-Корань, предопределившее исход Гражданской войны на Дальнем Востоке". Перед педагогами и студентами выступят редактор журнала, доктор исторических наук Андрей Ганин, писатель, автор издания Василий Авченко, директор хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Иван Крюков. В завершении спикеры ответят на вопросы участников встречи.

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