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9 февраля 2022 г. 17:24
"Родина"

Журнал "Родина" открывает серию Открытых уроков-2022 для преподавателей

10 февраля в 09.00 по московскому времени редакция издания представит учителям, сотрудникам библиотек, студентам вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области вебинар на тему "Волочаевские дни. 100-летие сражения на сопке Июнь-Корань, предопределившее исход Гражданской войны на Дальнем Востоке". Перед педагогами и студентами выступят редактор журнала, доктор исторических наук Андрей Ганин, писатель, автор издания Василий Авченко, директор хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова Иван Крюков. В завершении спикеры ответят на вопросы участников встречи.

Вниманию учителей истории школ России!

Если вас заинтересовала такая форма работы редакции журнала со школьными преподавателями истории - пишите нам. "Родина" готова провести Открытый урок истории по интересующим вас темам в любом регионе нашей Родины. Наш адрес: rodinainfo@rg.ru

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