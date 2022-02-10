19FortyFive назвал тактическое ядерное оружие РФ головной болью для НАТО

Тактическое ядерное оружие России является головной болью для НАТО, пишет 19FortyFive

Издание отмечает, что Россия имеет явное преимущество перед США и НАТО по части тактического ядерного оружия. По данным зарубежных журналистов, у России около 2000 единиц тактического ядерного оружия, в то время как у американцев - всего 200, причем сто из них развернуты в Европе,а остальные находятся на территории Соединенных Штатов.

Брент Иствуд считает, что тактическое ядерное оружие может изменить ход конфликта. И наличие большого количества маломощных ядерных снарядов создает перевес в сторону России. Но эксперт полагает, что эти снаряды вряд ли будут использоваться в боевых целях. Они нужны РФ для сдерживания НАТО.