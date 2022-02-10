Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.02.2022,  
11:03
Текст:  Светлана Цыганкова

19FortyFive назвал тактическое ядерное оружие РФ головной болью для НАТО

Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Тактическое ядерное оружие России является головной болью для НАТО, пишет 19FortyFive

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС
Названо единственное средство защиты США от гиперзвуковых ракет

Издание отмечает, что Россия имеет явное преимущество перед США и НАТО по части тактического ядерного оружия. По данным зарубежных журналистов, у России около 2000 единиц тактического ядерного оружия, в то время как у американцев - всего 200, причем сто из них развернуты в Европе,а остальные находятся на территории Соединенных Штатов.

Брент Иствуд считает, что тактическое ядерное оружие может изменить ход конфликта. И наличие большого количества маломощных ядерных снарядов создает перевес в сторону России. Но эксперт полагает, что эти снаряды вряд ли будут использоваться в боевых целях. Они нужны РФ для сдерживания НАТО.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: "Укроборонпром" / ukroboronprom.com.ua/
Украинский Т-64БВ образца 2022 года получил опытный пулемет Laska K-2 09.02.2022
Названо единственное средство защиты США от гиперзвуковых ракет 05.02.2022
Ракетоносец Ту-160М научили стрелять назад 04.02.2022
НАТО
Американский экс-разведчик Риттер предсказал разгром армии США в случае конфликта с Россией 07.02.2022
Названо мегаоружие России для сдерживания США и НАТО 15.01.2022
ядерное оружие
19FortyFive назвал асимметричное военное преимущество России 02.02.2022
США собрали первую атомную бомбу нового образца 03.12.2021