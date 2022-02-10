75 лет назад в Париже оформили современные границы стран Европы

Десятого февраля 1947 года были подписаны мирные договоры между государствами - участниками Второй мировой, закрепившие статус кво в Европе. Выплата репараций по этим соглашениям давно завершилась. А вот положения о госграницах - за редким исключением - действуют до сих пор.

Чтобы определить расстановку сил после войны, уже в июле 1945-го был образован Совет министров иностранных дел (СМИД), куда вошли представители победивших стран - СССР, США, Великобритании, Франции и Китая. Разбираться с поверженными Германией и Японией предстояло долго. Для начала решили составить договоры с их бывшими сторонниками.

В общих чертах условия обсудили в рамках СМИД. Затем проекты договоров рассмотрели в рамках Парижской мирной конференции. Она проходила с 29 июля по 15 октября 1946 года и собрала более восьмисот дипломатов из всех заинтересованных государств - в том числе тех, которые воевали на стороне Гитлера. За их дискуссиями наблюдало две тысячи журналистов.

Делегацию Советского Союза возглавлял Вячеслав Молотов. Его действия - путем шифрованной переписки - координировал лично Сталин. Наряду с представителями европейских стран в Париж приехали дипломаты, например, из Австралии и Канады, Бразилии и Индии. Свою позицию изложили Албания и Австрия, Египет и Мексика, Куба, Иран и Ирак.

Особенно остро шли споры о суммах репараций, правилах судоходства на Дунае, судьбе города Триеста и соседних с ним территорий. Речь шла не только о том, чтобы наказать членов нацистского блока, но и о том, чтобы установить баланс сил на будущее. Поэтому разногласия возникали не только между победителями и побежденными, но и внутри самой антигитлеровской коалиции. СССР пытался ограничить влияние Штатов и Великобритании в Центральной и Восточной Европе. И в итоге основные предложения советских дипломатов были учтены.

С Италией, Румынией, Венгрией, Болгарией и Финляндией заключили отдельные договоры, которые вступили в силу 15 сентября 1947 года. По составу эти документы были однотипными и различались только в деталях. Проигравшие признавали новые границы, брали на себя обязательства по искоренению фашизма и выплате компенсаций, а также соглашались на определенные политические, экономические и военные ограничения. Победители гарантировали вывод своих войск. Это условие не касалось Финляндии, которая и не была оккупирована. СССР сохранял воинский контингент в Венгрии и Румынии.

Страны нацистского блока вернулись к довоенным границам и уступили победителям некоторые территории. Так, Италия признала независимость Албании и Эфиопии, отказалась от колоний (Ливия, Эритрея, Итальянское Сомали) и отдала часть своих земель Франции, Югославии и Греции. Триест с окрестностями сделали Свободной территорией, где предполагался особый режим управления. Но просуществовал он не слишком долго, в конце концов местность поделили между Италией и Югославией.

Границы Венгрии и Румынии провели по состоянию на 1 января 1941 года. Однако Советский Союз сохранил за собой Северную Буковину, Бессарабию и Закарпатскую Украину.

По договору с Финляндией в состав СССР возвращалась область Петсамо (Печенга). А вместо полуострова Ханко советское правительство арендовало для создания военно-морской базы участок в районе Порккала-Удд.

Для каждой страны-союзницы Германии рассчитали предельную численность армии и флота. Им запретили иметь атомное оружие, самолеты-бомбардировщики, подлодки и торпедные катера. Италия передала СССР, Великобритании, США и Франции 163 боевых корабля, обязалась не заводить линкоров и авианосцев, не вступать в военное сотрудничество с Германией и Японией, не строить укрепления на границах с соседями.

За ущерб, нанесенный во время войны, следовало расплатиться в течение нескольких лет. Зачастую суммы были гораздо меньше, чем хотели пострадавшие страны. Например, Греция запросила с Болгарии миллиард долларов, а по Парижскому договору получала лишь 45 миллионов.

СССР мог получить от Румынии и Финляндии по 300 миллионов, от Венгрии - 200, от Италии - 100. Кроме того, он получал право забрать все германские активы на территории Болгарии, Венгрии и Румынии. Впоследствии Советский Союз "скостил" долги бывшим противникам, поскольку был заинтересован в их развитии.