"Аферист из Tinder" стал первой документалкой, возглавившей топ Netflix

На Netflix определился новый лидер. Еще на прошлой неделе в трендах по всему миру был корейский зомби-хоррор "Мы все мертвы", а уже сейчас топ стриминга возглавил документальный фильм. Причем это первая документальная работа, которая занимает лидирующее место в еженедельном рейтинге просмотров, сообщает Deadline.

Речь идет о двухчасовом фильме "Аферист из Tinder" (Tinder Swindler), который появился на платформе 31 января и за неделю попал в топ-10 лучших в более чем 90 странах. Картина рассказывает о мошеннике, который знакомился с женщинами в популярном приложении, а после красивых ухаживаний умудрялся выманивать у них сбережения и вынуждал брать кредиты. Обманутые женщины объединились и требуют наказания мужчины. За первую неделю показа "Аферист из Tinder" набрал 45,8 млн часов просмотров.

В тройке мировых лидеров стриминга также оказался фильм "Домашняя игра" (33,6 млн часов) и вторая часть мультфильма "Гадкий я" (14,3 млн).

В России документалка про афериста в данный момент также находится на первом месте в сегодняшнем топ-10.