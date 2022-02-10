Актер из "Смертельного оружия" умер от алкоголизма в 55 лет

Офис коронера округа Лос-Анджелес опубликовал отчет о причинах смерти 55-летнего американского комика Энтони Джонсона, скончавшегося в сентябре.

Как указано в документе, причиной смерти артиста стал хронический алкоголизм. Джонсон, напомним, упал и умер в магазине в Лос-Анджелесе. Оттуда его доставили в госпиталь, при этом выяснив, что никаких серьезных заболеваний чернокожий комик не имел.

Коллеги вспоминают спившегося до смерти Энтони как "личность с золотым сердцем", вспоминают еще его "удивительный смех и энергичное мастерство", выражая соболезнование семье покойного, в частности - трем его детям и брату с творческим псевдонимом Арахис. "Огромная потеря для мира комедий", говорят.

Джонсон родился 1 февраля 1966 года в Комптоне. Экранную карьеру начал в 80-е, снявшись в более чем сорока фильмах и сериалах - "Дерзкие и красивые", "Домашняя вечеринка" - первая и третья части, "Смертельное оружие 3", "Пятница", "Темнокожие американские принцессы", "Большой белый обман", "Горячие парни".