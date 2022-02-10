Актриса Зинаида Кириенко из "Тихого Дона" госпитализирована с COVID-19

Актриса Зинаида Кириенко заболела коронавирусом. 88-летняя звезда советских фильмов госпитализирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына артистки Максима.

Он рассказал, что состояние его матери сейчас "не очень хорошее". Других подробностей самочувствия пациентки пока не сообщается.

Зинаида Кириенко признана народной артисткой РСФСР. В юности она была однокурсницей Людмилы Гурченко и Виталия Матвеева, играла в московских театрах. Широкую известность у советского и российского зрителя обрела после роли Натальи в "Тихом Доне" (1958 года), "Судьбе человека", "Повести пламенных лет", "Любить по-русски 2" и других. Актриса также занималась музыкой - когда она не играла на сцене, Кириенко исполняла песни и ездила с концертами по стране.