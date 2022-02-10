Новости

Стала известна дата выхода финального сезона "Лучше звоните Солу" 22:01
Опубликован трейлер российского детективного сериала "Технарь" 21:39
Права на экранизацию "Властелина Колец" и "Хоббита" выставят на продажу 20:47
Вышел трейлер третьей части "Мира Юрского периода" 20:36
Опубликованы первые кадры сериала по "Властелину колец" 16:47

Актриса Зинаида Кириенко из "Тихого Дона" госпитализирована с COVID-19

Новости
    10.02.2022, 21:03
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: Сергей Петров/ТАСС Фото: Сергей Петров/ТАСС
Фото: Сергей Петров/ТАСС

Актриса Зинаида Кириенко заболела коронавирусом. 88-летняя звезда советских фильмов госпитализирована. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына артистки Максима.

Он рассказал, что состояние его матери сейчас "не очень хорошее". Других подробностей самочувствия пациентки пока не сообщается.

Зинаида Кириенко признана народной артисткой РСФСР. В юности она была однокурсницей Людмилы Гурченко и Виталия Матвеева, играла в московских театрах. Широкую известность у советского и российского зрителя обрела после роли Натальи в "Тихом Доне" (1958 года), "Судьбе человека", "Повести пламенных лет", "Любить по-русски 2" и других. Актриса также занималась музыкой - когда она не играла на сцене, Кириенко исполняла песни и ездила с концертами по стране.

Фото: Зинаида Кириенко в образе Натальи в фильме "Тихий Дон".

Новости

Умер барабанщик культовых белорусских групп Артем Залесский 15:08
Дима Билан рассказал о заражении "омикроном" 13:34
Директор Билана ответил на информацию о его госпитализации с COVID-19 13:03
Умерла участница "Евровидения" Нора Нова 12:52
⧣ Россия
Фото: iStock
От COVID-19 умер актер из "Края" Учителя Рубен Карапетян 08:59
Коллеги сообщили, что актриса Елена Кондулайнен не выходит на связь 09.02.2022
В Петербурге покажут спектакль с участием Моники Беллуччи 09.02.2022
⧣ музыка
Фото: Vianney Le Caer/AP Photo
В "Безумном Максе" главные роли могли сыграть Эминем и Рианна 10:32
Умерла легендарная соул-певица, жена Майлза Дэвиса Бетти Дэвис 10:15
Питер Джексон назван самым высокооплачиваемым деятелем шоу-бизнеса 09.02.2022
⧣ экранизации
Фото: Hermann J. Knippertz/ AP Photo
Адам Драйвер и Пенелопа Крус снимутся в фильме об Энцо Феррари 09:31
Вышел трейлер новой экранизации "Воспламеняющей взглядом" Стивена Кинга 09.02.2022
По "Трудно быть богом" Стругацких снимут масштабный сериал 09.02.2022