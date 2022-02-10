Беларусь увеличила экспорт товаров и услуг до 49,2 млрд долларов

Пока гурманы экономических санкций из кожи лезут в поисках экстравагантных "десертов" для экономики Беларуси, сухие цифры национальной статистики, обнародованные 10 февраля в Минске финансовым регулятором, убеждают экспертов в том, что усилия оппонентов скорее напоминают знакомых басенных персонажей - лебедя, рака и щуку.

Судить об этом можно и по итогам истекшего года, в котором республика увеличила экспорт своих товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 32,5 процента, достигнув $49,261 млрд. А внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $94,751 млрд, что также на 30,7 процента больше, чем годом раньше. В том числе импорт возрос на 28,9 процента. Кстати, и положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне $3,772 млрд.

Что касается внешнеторгового оборота товаров, то, судя по статистике, он вырос на 34,1 процента, достигнув $78,838 млрд. Увеличился на 37,4 процента и экспорт товаров, а импорт подрос на 31 процент, составив $39,814 млрд.

Положительная динамика сложилась и в отношении внешнеторгового оборота услуг, которые выросли на 16,3 процента, достигнув $15,912 млрд. При этом экспорт услуг увеличился на 16,5 процента, а импорт - на 15,9 процента, составив $5,674 млрд.

Аналитики отмечают, что и сальдо внешней торговли услугами в истекшем году сложилось в республике положительное, достигнув $4,563 млрд, а в 2020 году положительное сальдо составляло $3,891 млрд.