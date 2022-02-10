Дипломаты РФ почтили память генконсула Российской Империи Артура Вильма

Представители посольства РФ в Японии почтили память генерального консула Российской Империи в Йокогаме Артура Вильма. Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии на странице в Facebook.

Дипломаты возложили цветы к могиле Вильма, который с 90-х годов XIX века до конца 10-х годов XX столетия работал на японском направлении. "Этот мемориал, о сохранности которого мы тщательно заботимся, олицетворяет славную историю и богатые традиции дипломатической службы нашего государства, которой всегда было присуще исключительно бережное отношение к связи времен и поколений. Для нас она никогда не распадалась", - подчеркнул в своей речи посол РФ в Японии Михаил Галузин.

По словам главы загранучреждения, отечественная дипломатия и сегодня продолжает решать комплекс масштабных задач по защите интересов России на международной арене.