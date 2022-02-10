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10.02.2022 16:30
Рубрика: Культура

Клаус Майне рассказал, приедут ли Scorpions в Россию

Текст: Александр Алексеев

В преддверии выхода нового альбома (премьера назначена на 25 февраля), "РГ" узнала у бессменного лидера группы Scorpions Клауса Майне, когда "скорпионы" приедут с гастролями в Россию.

Расскажите, когда вновь приедете в Россию?

Клаус Майне: Планировали в сентябре-октябре, как раз с нашим новым альбомом (его релиз назначен на 25 февраля). Но не все зависит только от нас, к сожалению. Ведь еще существуют карантинные ограничения в разных странах, и когда можно будет приехать, пока не понятно. Это станут решать уже юристы, адвокаты, медики. Мы-то сами готовы почти хоть завтра.

Клаус Майне рассказал о том, как Scorpions в пандемию записали новый альбом
Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым

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