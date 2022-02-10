Матвиенко: Важно вовлекать молодежь в проекты по сохранению истории страны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею показать во всех регионах страны работы с выставки детских рисунков, посвященной легендарной "полуторке" - главному транспорту на "Дороге жизни" через Ладожское озеро, связывавшей блокадный Ленинград с "большой землей".

Глава Совфеда осмотрела выставку, которая разместилась в здании верхней палаты российского парламента, и поделилась впечатлениями. "Детские рисунки проникновенные и пронзительные и в то же время высокого художественного уровня", - считает Матвиенко.

"Этот проект надо продолжать", - добавила она и поддержала предложение показать выставку во всех субъектах Федерации. Сенатор также подчеркнула, как важно вовлекать детей, подростков, молодежь в работу по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, в деятельность поисковых экспедиций, результаты которых раскрывают молодежи историю страны.

Экспозиция в Совфеде посвящена 80-летию "Дороги жизни". Здесь выставлены 20 лучших работ, а всего их поступило около 400 из 32 регионов. Рисунки сопровождаются аудиорассказами детей о том, какие семейные истории и произведения о Великой Отечественной войне вдохновили их на создание картины. Истории можно услышать, перейдя по ссылке по QR-коду на каждом рисунке.