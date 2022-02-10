На французских берегах Ла-Манша появятся видеокамеры

Вдоль северного побережья Франции будут установлены 50 видеокамер наблюдения. Такие приборы, пишет информагентство DPA, должны помочь, если не предотвратить полностью, то хотя бы сократить число попыток многочисленных мигрантов нелегально перебраться в Британию через Ла-Манш. Также эти всевидящие глаза станут хорошим подспорьем для стражей правопорядка в изобличении тех, кто провоцирует (за приличное вознаграждение) беженцев из бедных стран на столь опасное путешествие.

Финансировать установку камер Франция будет из средств, которые ей предоставляет Великобритания на более эффективную защиту границы на побережье. Стоимость проекта под названием Terminus пока не раскрывается. Известно только, что камеры поступят в распоряжение местной полиции и местных французских властей.

И хотя здешнее население согласилось с этим проектом, без критики все же не обошлось. Некоторые говорят, лучше бы направить эти деньги на помощь тем, кто спасает беженцев на утлых суденышках, когда они терпят бедствие на море. Иные недовольны тем, что "мы, мол, становимся вооруженной рукой британской миграционной политики". Третьи ратуют за то, чтобы тратить деньги на обеспечение достойной жизни детям, женщинам и мужчинам в этих краях.

Но нельзя забывать и о том, что год за годом растет число отчаянных мигрантов-мореходов, которым позарез необходимо попасть на британские острова. И за последние годы, особенно после построенного под Ла-Маншем туннеля, это число значительно возросло. В прошлом году, например, по сравнению с 2020-м в три раза. Соответственно растет и число погибших в водах канала. Совсем свежий пример: только в ноябре утонули 27 человек.

У Лондона тем не менее свои проблемы. Ему мигранты как бельмо в глазу. В свое время сторонники брексита, выхода Соединенного королевства из Европейского союза, обещали надежно защитить свои границы от непрошенных гостей. Статистика, однако, рисует не совсем приятную картину. К ноябрю прошлого года к британским берегам через Ла-Манш причалили 23 тысячи беженцев - в два с лишним раза больше, чем в 2020-м.

Вот и приходится Лондону тратиться на видеонаблюдение на северном французском побережье. Камеры предполагается установить к середине нынешнего года.