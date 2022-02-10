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Опубликован трейлер российского детективного сериала "Технарь"

Новости
    10.02.2022, 21:39
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: KION Фото: KION
Фото: KION

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер предстоящего сериала "Технарь" с Виктором Добронравовым и Владимиром Жеребцовым. Ролик опубликован на YouTube-канале компании.

Сюжет строится вокруг талантливого программиста Одинцова (Жеребцов), который весьма преуспел в жизни - у него есть семья, успешная работа, красивый дом и хорошие друзья. Однако идиллия рушится в тот, момент, когда жену героя похищают бандиты. Шантажируя напуганного мужа и отца, злодей (Добронравов) вынуждает Одинцова применить свои профессиональные навыки в личных корыстных целях.

- Я играю персонажа, который на первый взгляд кажется однозначным антагонистом. Он хладнокровен, жесток и без лишних слов претворит любые угрозы в реальности. На протяжении каждой серии мой герой будет все больше раскрываться. В "Технаре" много внимания уделяется теме информационных технологий. Мой герой крепко связан со всем этим, но в то же время в некоторых эпизодах создатели показывают его и с человеческой стороны, - рассказал Виктор Добронравов.

Режиссер - Душан Глигоров, создатель сериала "Хрустальный". В других ролях - Екатерина Олькина, Федор Лавров, Линда Лапиньш и другие.

Премьера состоится на KION 16 января, после чего сериал будет показан на "Первом канале". Всего запланировано восемь эпизодов.

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