Организаторы "Оскара" не будут требовать от гостей сертификатов о вакцинации

Организаторы кинопремии "Оскар" приняли решение не требовать от гостей церемонии сертификатов о прохождении курса вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Отмечается, что гражданам, которых пригласили на церемонию, необходимо будет предоставить результат ПЦР-теста или экспресс-теста. Вместе с тем неизвестно, будет ли данное требование распространяться на гостей, прибывших из других стран, но не прошедших курс вакцинации.

Церемония вручения кинонаград "Оскар" пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе. Номинанты премии были объявлены в начале февраля.