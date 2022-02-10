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10.02.2022 10:59
Рубрика: В мире

Организаторы "Оскара" не будут требовать от гостей сертификатов о вакцинации

Текст: Дмитрий Кулемякин

Организаторы кинопремии "Оскар" приняли решение не требовать от гостей церемонии сертификатов о прохождении курса вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Фото: kinopois.ru
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Отмечается, что гражданам, которых пригласили на церемонию, необходимо будет предоставить результат ПЦР-теста или экспресс-теста. Вместе с тем неизвестно, будет ли данное требование распространяться на гостей, прибывших из других стран, но не прошедших курс вакцинации.

Церемония вручения кинонаград "Оскар" пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе. Номинанты премии были объявлены в начале февраля.

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