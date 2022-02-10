От COVID-19 умер актер из "Края" Учителя Рубен Карапетян

9 февраля на 75-м году жизни скончался советский, армянский актер театра и кино Рубен Карапетян. Как сообщает портал Armenia, со ссылкой на художественного руководителя ереванского Драматического театра, в котором служил актер, Карапетян скончался от коронавирусной инфекции.

Рубен Ервандович Карапетян родился 25 октября 1947 года в Ереване. В 1970-м окончил актерский факультет Ереванского художественно-театрального института. С 1972 года - актер Государственного драматического театра.

Среди сценических работ - могильщик в "Гамлете", "Ромео и Джульетта", "Забыть Герострата". Экранный дебют - 1975 год, Лендрош в экологической драме "Вода наша насущная". Далее - кинопритча "Белая ночь для слепого гонца", "фестивальная" историческая драма "Глас вопиющий", латвийская подростковая лента "Паруса", машинист Саркисян в "Крае" Алексея Учителя.

В 2004-м Карапетян был удостоен премии имени Петроса Адамяна и звания заслуженного артиста Армении.