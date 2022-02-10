Первый полет самолета А-100 с включенной РЛС прошел успешно

"В ходе полета проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры бортового радиотехнического комплекса. Все самолетные системы отработали в соответствии с заданными параметрами и готовы к проведению дальнейших видов испытаний", - рассказали в госкорпорации.

Отмечается, что полет прошел в штатном режиме - все системы и оборудование отработали корректно. "Экипаж полностью выполнил полетное задание, была проверена устойчивость и управляемость самолета на заданных режимах пилотирования, а также работа комплекса, установленного на самолет", - сообщил командир экипажа, летчик-испытатель ТАНТК имени Бериева, заслуженный летчик-испытатель 1-го класса Сергей Пархаев.

Летчик уточнил, что платформа Ил-76МД-90А подтвердила заданные характеристики.

В "Ростехе" напомнили, что авиакомплекс нового поколения создан на базе самолета Ил-76МД-90А. На нем установлены разработанные специалистами концерна "Вега"обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование. "Авиакомплекс А-100 может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели", - пояснили в "Ростехе".

Отмечается, что при создании радиотехнического оборудования для комплекса были использованы "технические решения, основанные на современной электронной компонентной базе, высокопроизводительных вычислительных средствах, последних достижениях отечественной радиоэлектроники". Причем, это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов.

"Начался важный этап испытаний авиационного комплекса А-100, в котором воплощены самые передовые разработки", - заявил генконструктор концерна "Вега", член-корреспондент РАН Владимир Верба.

По его словам, ученые и конструкторы подтвердили, что российские технологии создания самолетов радиолокационного дозора и наведения находятся в настоящее время на мировом уровне. "В течение 2022 года планируется завершить цикл предварительных летных испытаний и передать комплекс на государственные совместные испытания", − заключил Верба.