Порядок оказания ранней помощи детям с особенностями пропишут в законе

В законе об инвалидах пропишут порядок оказания ранней помощи детям с особенностями. Это медицинские, социальные, психолого-педагогические, реабилитационные услуги, которые должны быть предоставлены самым маленьким гражданам с инвалидностью. Об этом рассказал замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко на конференции в ТАСС.

"Мы сейчас настойчиво и плотно работаем над законом, где уточняем понятие реабилитация, в которую должна войти и ранняя помощь", - пояснил он.

По словам замминистра, ежегодно около 190 тысяч детей нуждаются в ранней помощи, но это при сегодняшней выявляемости. Он не исключил, что их может быть гораздо больше.

Сегодня раннюю помощь оказывают в 76 регионах, в 51 из них созданы специальные ресурсные центры. Такие регионы могут рассчитывать на федеральное софинансирование региональных программ по комплексной реабилитации детей-инвалидов.