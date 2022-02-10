Ракета "Союз" со спутниками OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 космическими аппаратами OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, передает ТАСС.

Выведение спутников на орбиту на высоте 450 километров займет 3 часа и 33 минуты, отделение спутников будет производиться в девять этапов.

OneWeb - это взаимосвязанная система спутников, предназначенная для обеспечения широкополосного Интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи. В настоящее время на околоземной орбите находятся 394 спутника связи OneWeb, а состоявшийся запуск доведет их число до 428, отмечают в "Роскосмосе". Запуск спутников позволит OneWeb приступить к предоставлению услуг по всему миру уже в этом году.

В "Роскосмосе" подчеркивают, что подготовка ракеты-носителя и работа поставленного российской стороной наземного оборудования обеспечивается специалистами дочерних организаций госкорпорации. Пуск проводится совместными российско-европейскими пусковыми расчетами.