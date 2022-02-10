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10.02.2022 14:49
Рубрика: Власть

Андрей Бочкарев: Вопросы по 586 проблемным объектам долгостроя решили в Москве за 11 лет

Текст: Любовь Проценко

Вопросы по 586 проблемным объектам долгостроя решили в столице за 11 лет. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Он рассказал: "На протяжении последних 11 лет в столице велась активная работа по ликвидации объектов незавершенного строительства, в результате которой в городе решены вопросы по 586 долгостроям".

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В частности, 168 объектов достроено, на 237 строительство возобновлено. Еще 181 долгострой демонтирован, а территория благоустроена. В 2021 году по словам Бочкарева была решена судьба 42 проблемных объектов. Еще с 30 затянувшимися стройками городские власти намерены разобраться в течение 2022 года. Речь шла о проектах, где работы не идут уже более двух лет.

Особенно активно в столице идет работа по вводу жилых долгостроев. На 30 проблемных домах предстоит восстановить права более 8,6 тысячи обманутых дольщиков. "Для решения этой проблемы с 2022 по 2024 год будет выделено порядка 35,7 миллиарда рублей", - сказал Андрей Бочкарев.

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