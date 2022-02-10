Москвичи продолжают защищать от сноса дом рядом с Новодевичьим монастырем

Получила продолжение история дома на Саввинской набережной в Москве, о котором уже писала "Родина". Этот дом XIX века местные жители защищают от сноса последние несколько лет.

Здание является частью бывшей ситценабивной фабрики. Оно находится на набережной, продолжение которой - перспектива Новодевичьего монастыря. В 2024 году будет отмечаться 500 лет со дня его основания.

Местные жители и муниципальные депутаты собрали исторические материалы и подали заявку о признании бывшего фабричного здания объектом культурного наследия.

Во время работы с архивами установили датировку и авторов проекта. Выяснилось, что каменный жилой корпус был построен архитектором Павлом Кудриным в 1866 году. Тут разместились фабричные спальни. На протяжении нескольких лет здание достраивали и перестраивали. Над ним работал архитектор Василий Залесский. В 1904 году центральную часть здания капитально отремонтировали под руководством архитектора Анатолия Гунста. В частности, в первом этаже заменили деревянные потолочные балки на железные, устроили своды и сделали новые бетонные полы, во втором этаже также заменили деревянные балки и переустроили печи.

В то время ситценабивной мануфактурой владел фабрикант Гюбнер. После национализации она стала называться "Хамовнической ситценабивной и красильной фабрикой им. Свердлова", а в 1990-х это была фабрика "Московский шелк". В здании бывших казарм в 1930-х устроили общежитие и клуб фабрики. Он упоминается в книгах Анатолия Рыбакова "Кортик" и "Дети Арбата", здесь играл оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, тут начиналась театральная карьера народной артистки России Ирины Муравьевой.

Таким образом можно говорить об исторической ценности здания на Саввинской, над которым работали известные архитекторы. Василий Залесский и Анатолий Гунст - авторы замечательных московских построек, таких как замок-особняк директора-распорядителя Трехгорной мануфактуры, доходный дом на Арбате.

Тем не менее, заявку о признании здания объектом культурного наследия Мосгорнаследие отклонило. Если год назад говорилось о строительстве на месте этого дома гостиницы, то теперь речь идет о строении на ножках, в котором разместят апартаменты. Но это происходит в охранной зоне объекта ЮНЕСКО, которым является Новодевичий монастырь.

- Дом на Саввинской - выразительный элемент малоэтажной застройки набережной. Он имеет большое значение для сохранения ее исторического облика, - уверен градозащитник и житель Хамовников Алексей Дружинин.

По его словам, жители района собрали и передали в Администрацию президента и Правительство Москвы более 2500 тысяч подписей за сохранение исторической застройки с использованием здания на Саввинской как объекта культуры.