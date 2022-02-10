В Москве мужчина похитил ювелирные украшения на 35 миллионов рублей

В Москве грабитель похитил из офиса ювелирные изделия на сумму более 35 миллионов рублей.

Инцидент произошел ночью на площади Журавлева. Злоумышленник в Москве взломал дверь офисного помещения, проник внутрь и похитил украшения, после чего скрылся в на автомобиле.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали подозреваемого на 1-й Брестской улице. Им оказался ранее судимый 45-летний мужчина. В ходе осмотра машины, на которой он передвигался в момент кражи, были обнаружены похищенные ювелирные изделия. В ближайшее время похищенное будет возвращено владельцу.

При обыске в квартире на Ботанической улице по месту фактического проживания подозреваемого оперативники обнаружили оружие и патроны. Исследование показало, что изъятое является пистолетами ТТ, Tanfoglio Force 99, пригодными для стрельбы, и патронами разного калибра в количестве 25 штук. Оружие мужчина приобрел незаконно. Задержанный взят под стражу.