Из Хабаровска в Китай отправили 663 килограмма бивней мамонта

На экспорт в КНР отправили партию бивней мамонта из Хабаровска. Перевозил 663 килограмма дериватов предприниматель с Чукотки. Однако местом производства бивней указали краевой центр.

"При анализе информации ФГИС "Цербер" выяснилось, что производственная площадка чукотского предпринимателя не зарегистрирована в Реестре экспортеров на право поставки подконтрольной продукции на территорию третьих стран", - сообщили в пресс0службе регионального управления Россельхознадзора.

В связи с этим бизнесмену отказали в экспорте и составили акт о выявленном нарушении. После устранения недочетов груз мамонтовых бивней отправили в Китай.