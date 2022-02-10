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10.02.2022 07:25
Рубрика: Происшествия

В Якутии суд заменил экс-чиновнику условный срок на реальный

Текст: Нинель Гусева

Верховный суд Якутии ужесточил приговор бывшему первому заместителю главы Намского района. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, условный срок экс-чиновнику заменили на реальный.

В Приамурье бывшего преподавателя военного училища осудили за взятку

В декабре 2017 года администрация Арбынского наслега, главой которого тогда был подсудимый, заключила муниципальный контракт на строительство монументов в сквере Победы в селе Сыгыннах на 1,3 миллиона рублей.

После перечисления денег чиновник, уже будучи первым заместителем главы района, потребовал у подрядчика 300 тысяч рублей за общее покровительство. Деньги были переданы через посредника - водителя муниципального учреждения "Эксплуатация и содержание объектов "Нам".

За получение взятки в крупном размере суд первой инстанции приговорил экс-замглавы района к семи годам шести месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере одного миллиона рублей. Посредника-водителя осудили на пять лет лишения свободно условно.

Гособвинитель не согласился с приговором и подал апелляцию. Верховный суд Якутии приговорил подсудимого к реальному лишению свободы на семь лет шесть месяцев со штрафом в размере двух миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности в течение пяти лет.

Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда.

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