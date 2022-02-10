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Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 10:13

Завершается Чанчуньский фестиваль льда и снега

Текст: Татьяна Дмитракова
Фестиваль под девизом "Чанчуньский лед и снег, добро пожаловать на зимние Олимпийские игры" посвящен главному спортивному событию этого года - Пекинской Олимпиаде.
Фото: Лю Дун/Информационно-коммуникационная компания Changchun Zhongxin Guowen Фото: Лю Дун/Информационно-коммуникационная компания Changchun Zhongxin Guowen
Фото: Лю Дун/Информационно-коммуникационная компания Changchun Zhongxin Guowen

Он начался 27 октября 2021 года и завершится 23 февраля 2022-го.

25-й Чанчуньский фестиваль льда и снега, организуемый муниципальным Народным правительством Чанчуня и департаментом культуры и туризма провинции Цзилинь, традиционно всесторонне использует преимущества ледовых и снежных ресурсов Чанчуня и возможностей культурного туризма. Серия мероприятий, которые проводятся в рамках фестиваля, нацелена на укрепление и увеличение узнаваемости бренда "Городской лед и снег" и проходит под девизом "Видеть Цзилинь во льду и снегу, а качество - в Чанчуне".

Этой зимой Чанчунь в полной мере воспользовался интересом, вызванным к зимним Олимпийским играм в Пекине. В городе приложили максимум усилий, чтобы хорошо поработать над снежными скульптурами и сооружениями и укрепить "экономику снега". В Народном правительстве Чанчуня отмечают, что индустрия льда и снега, на которую делают упор в провинции Цзилинь, с каждым годом излучает все больше новой энергии и жизненной силы. А департамент культуры и туризма провинции приглашает китайских и зарубежных гостей приехать в Чанчунь, чтобы испытать удовольствие от ледового и снежного туризма.

"Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине, опыт приобретается в Цзилине, а весельем наслаждаются в Чанчуне", - так теперь говорят в городе. В этом году в рамках Фестиваля льда и снега представлено десять городских ледяных и снежных маршрутов по Чанчуню и шесть - региональных маршрутов из Чанчуня по провинции Цзилинь.

Церемония открытия 25-й Чанчуньского фестиваля льда и снега прошла в зоне "Новый мир льда и снега" на территории экопарка Ляньхуашань. Тема праздника сформулирована была так: "Снег на сто лет, лед для зимних Олимпийских игр". В экспозиции "Нового мира льда и снега" насчитывается более 160 отдельных ледовых и снежных ландшафтов, игровое пространство площадью 670 тысяч квадратных метров, в том числе более 40 игровых проектов в пяти развлекательных зонах: ледовый авианосец "Великая держава", пятикольцевая главная башня "Песнь о процветании", масштабное ледяное здание и ледяная горка длиной 512,6 метра.

Кроме того, в парке есть более 60 различных горок и 13 проектов интерактивных развлечений. Все это дарит туристам новые впечатления от возможностей льда и снега и побуждает все больше людей наслаждаться зимой.

На правах рекламы

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