В Перми будут судить создателя фейкового интернет-магазина

В Перми перед судом присяжных предстанет житель Твери, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, в полицию обратился местный житель, который сообщил, что заказал в интернет-магазине рыболовные снасти, однако так и не получил их. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что владелец интернет-магазина - индивидуальный предприниматель. Мужчину задержали в Москве и доставили в Пермь.

По версии следствия, подсудимый может быть причастен к аналогичным преступлениям, совершенным в отношении жителей разных российских регионов. Сотрудники полиции выявили еще 37 аналогичных эпизодов мошенничества. В общей сложности ущерб составил около 210 тысяч рублей.