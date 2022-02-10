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10.02.2022 08:44
Рубрика: Происшествия

В Перми будут судить создателя фейкового интернет-магазина

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми перед судом присяжных предстанет житель Твери, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Ижевчанин потерял миллион рублей, воспользовавшись сайтом интимных услуг

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, в полицию обратился местный житель, который сообщил, что заказал в интернет-магазине рыболовные снасти, однако так и не получил их. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что владелец интернет-магазина - индивидуальный предприниматель. Мужчину задержали в Москве и доставили в Пермь.

По версии следствия, подсудимый может быть причастен к аналогичным преступлениям, совершенным в отношении жителей разных российских регионов. Сотрудники полиции выявили еще 37 аналогичных эпизодов мошенничества. В общей сложности ущерб составил около 210 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Пермский край Пермь ЦФО Тверская область Тверь

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