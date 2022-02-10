В Самаре завели дело из-за упавшей на женщину наледи

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины, на которую упала наледь с крыши многоэтажки. Об этом сообщило в четверг СК России по Самарской области.

Дело возбуждено по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Таким образом, за инцидент ответит управляющая компания, которая обслуживает дом на улице Свободы в Советском районе, с крыши которого обрушилась глыба льда.

ЧП случилось 8 февраля этого года днем. 52-летняя женщина проходила мимо дома, когда с многоэтажки сорвалась наледь и попала ей по голове. Она получила травму, после которой пришлось обращаться за помощью к медикам.

В мэрии Самары признают проблему не чищенных крыш. В городе в феврале прошли и продолжаются аномальные снегопады, были "температурные качели", которые привели к таянию наледи.

Здания не успевают чистить, поэтому предупреждают о возможном сходе снежных масс и сосулек с крыш. В городе даже выпустили памятку, главный совет - не подходить близко к стенам домов, а если услышали подозрительный шум, наоборот, нужно прижаться к стене.