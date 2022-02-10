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10.02.2022 11:31
Рубрика: Происшествия

В Самаре завели дело из-за упавшей на женщину наледи

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту травмирования женщины, на которую упала наледь с крыши многоэтажки. Об этом сообщило в четверг СК России по Самарской области.

В Великом Новгороде наледь упала на женщину с ребенком

Дело возбуждено по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Таким образом, за инцидент ответит управляющая компания, которая обслуживает дом на улице Свободы в Советском районе, с крыши которого обрушилась глыба льда.

ЧП случилось 8 февраля этого года днем. 52-летняя женщина проходила мимо дома, когда с многоэтажки сорвалась наледь и попала ей по голове. Она получила травму, после которой пришлось обращаться за помощью к медикам.

В мэрии Самары признают проблему не чищенных крыш. В городе в феврале прошли и продолжаются аномальные снегопады, были "температурные качели", которые привели к таянию наледи.

Здания не успевают чистить, поэтому предупреждают о возможном сходе снежных масс и сосулек с крыш. В городе даже выпустили памятку, главный совет - не подходить близко к стенам домов, а если услышали подозрительный шум, наоборот, нужно прижаться к стене.

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