Международные эксперты высоко оценили экологические характеристики ОНПЗ

Международные аналитики подтвердили высокие результаты внедрения энергосберегающих технологий на Омском НПЗ "Газпром нефти". Экологический аудит проводила компании Solomon Associated - одних из мировых лидеров в сфере сравнительного анализа предприятий ТЭК.

Оптимизация энергопотребления на ОНПЗ проводится в рамках экологической модернизации с объемом инвестиций более 400 миллиардов рублей. К 2022 году показатель энергоэффективности вырос на 27 процентов.

Благодаря современным технологиям предприятие планомерно снижает потребление тепла, топлива и электричества. В 2021 году экономия электроэнергии на ОНПЗ превысила 1 тысячу киловатт-часов. Это сопоставимо со среднегодовым электропотреблением 500 квартир.

С 2019 года на предприятии действует первая в регионе солнечная электростанция мощностью 1 МВт. Энергия, которую она вырабатывает, закрывает потребность административных зданий завода. Но ОНПЗ идет дальше, и уже реализует очередной "зеленый" проект по расширению солнечной станции до 20 МВт.

Помимо этого на Омском НПЗ продолжается строительство нового комплекса очистных сооружений "Биосфера", который позволит ежегодно экономить для нужд предприятия шесть миллионов кубометров речной воды.

"Биосфера" - ведущий природоохранный проект в регионе. И одна из девяти программ ОНПЗ, входящая в федеральный проект "Чистый воздух". Новый комплекс позволит полностью очищать воду, а герметичность процессов практически исключит воздействие на атмосферу. Благодаря замкнутому циклу более 70 процентов очищенной воды будет повторно использоваться в производстве.

- Рост экологических характеристик является приоритетом для Омского НПЗ при реализации проектов модернизации. Поэтому мы не только постоянно повышаем эффективность производственных процессов, но и внедряем технологии рационального использования ресурсов природы. Экосберегающий подход к развитию промышленного производства - общемировая тенденция. Это - единственно возможный путь для сохранения экосистемы региона, - считает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.