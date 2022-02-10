Под Красноярском подросток погиб от удара током при зарядке телефона

В Сосновоборске Красноярского края 14-летний подросток погиб от удара током, сообщили в СУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о гибели несовершеннолетнего поступило 9 февраля - мальчика нашли в квартире с признаками поражения электрическим током.

- По предварительным данным, подросток находился у себя дома и, сидя на диване, держал в руках мобильный телефон, с подключенным в сеть зарядным устройством, спиной облокотившись на батарею отопления. В какой-то момент ребенок получил удар электрическим током и потерял сознание. Через несколько минут по вызову прибыли врачи, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчика спасти не удалось, - пояснили в СК региона.

По данному факту проводится доследственная проверка.