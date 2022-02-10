SegezhaGroup свела активы в Красноярском крае в единый центр управления

SegezhaGroup (MOEX: SGZH, входит в АФК "Система") объединила лесозаготовительные филиалы своих ключевых активов в Красноярском крае в единый филиал по лесным ресурсам.

В феврале в Лесосибирске начал работу центральный офис по управлению лесным фондом, арендованным АО "Новоенисейский ЛХК", АО "Лесосибирский ЛДК №1" и ООО "Ксилотек Сибирь". В распоряжении нового филиала - участки аренды с объемом заготовок свыше двух миллионов кубометров древесины в год и расчетной лесосекой более пяти миллионов кубометров.

- Объединение лесозаготовительных филиалов крупнейших предприятий компании в Красноярском крае обусловлено необходимостью централизации управления лесными ресурсами ЛЛДК №1 и НЛХК с распределением объемов поставки сырья между комбинатами. Сформирован центр управления лесозаготовками с прозрачной структурой себестоимости и постоянной системой ее контроля, нацеленный на увеличение объемов производства и собственной доли заготовки на 27 процентов. Создание филиала, как отдельной структурной единицы, повышает сырьевую безопасность перерабатывающих предприятий и соответствует принятой в компании модели управления лесными ресурсами, - отмечает исполнительный директор нового филиала Сергей Детков.

В структуру вошли: лесозаготовительные филиалы ЛЛДК №1 - Ярцевский, Тагаринский, Шиверский и Мотыгинский, а также Новоенисейского ЛХК - Назимовский, Усть-Кемский, Нижнетерянский, Хребтовский, Гремучинский, Мотыгинский и Невонский. Численность работников составляет более 1300 человек. Лесозаготовки ведутся на основе сортиментной и хлыстовой технологии лесозаготовительными комплексами JohnDeere, PONSSE и Tigercat с долей поставок на предприятия группы до 95 процентов. Новый филиал SegezhaGroup по лесным ресурсам планирует увеличить на 420 километров ежегодное строительство и содержание лесных дорог круглогодичного действия. В 2022 году на участки лесозаготовки поступят дополнительно 92 единицы лесозаготовительной и дорожной техники.

Лесозаготовительные подразделения ежегодно проводят лесовосстановительные работы в соответствии с проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу. Лесовосстановление проводится на всех вырубленных участках в течение трех лет после окончания заготовки и вывозки заготовленной древесины. Одновременно с заготовкой на лесосеках ведется работа по сохранению подроста и минерализации поверхности почвы. За лесными культурами осуществляется агротехнический и лесоводственный уход во избежание зарастания поверхности почвы сорной растительностью. Из года в год площадь восстановления лесных массивов увеличивается. Так, в 2021 году SegezhaGroup восстановила в Красноярском крае лес на площади 15,8 тысячи гектаров (для сравнения, в 2020 году - 11,6 тысячи гектаров).

Справка

SegezhaGroup - один из ключевых российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Группа - среди крупнейших лесопользователей не только в России, но и в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 15,7 миллиона гектаров, а объем расчетной лесосеки - 23,7 миллиона кубометров (с учетом ПИП - приоритетных инвестиционных проектов). 82 процента потребностей компании в древесине обеспечивается за счет собственных ресурсов. 88 процентов лесных участков сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации. Во всех лесных активах внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе интенсивной модели. SegezhaGroup занимает 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе ей принадлежит второе место - по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также пятое - по производству большеформатной березовой фанеры. Холдинг - на третьем месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. География активов охватывает 14 государств, при этом основное производство находится в России. Продукция реализуется в более чем 100 странах мира. На предприятиях Группы трудится около 20 тысяч человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com.

Материал подготовлен пресс-службой SegezhaGroup