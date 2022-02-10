"Россети Северный Кавказ" реконструируют ЛЭП по просьбе жителей Сунжи в Ингушетии

"Россети Северный Кавказ" реконструируют участок воздушной линии электропередачи (ЛЭП) в самом молодом городе Ингушетии - Сунже.

Комплекс технических мероприятий, предусматривающий замену ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП), призван решить основную проблему жителей - низкое входящее напряжение и вытекающие отсюда последствия: тусклое освещение и ограничения в использовании бытовых электрических приборов.

- Ситуация, послужившая причиной обращения сунженцев в филиал "Ингушэнерго", вполне закономерна и, к сожалению, распространена в республике. Воздушная линия электропередачи, запитывающая данный участок, еще 80-х годов постройки. Но здесь даже не почтенный возраст является определяющим фактором, а отсутствие должного обслуживания. Собственник энергообъекта на протяжении всех этих лет пренебрегал обязательными мероприятиями по его ремонту и реконструкции. А мы в очередной раз не смогли отказать в помощи людям, измученным давней проблемой, - отметил исполняющий обязанности директора филиала "Ингушэнерго" Ислам Гандалоев.

- Говорят, большое начинается с малого. Вот и я за решением нашей, небольшой в масштабах республики, проблемы вижу значительные перемены в отрасли. Когда есть самое главное - желание работать и приносить пользу, результат обязательно будет, - отметил житель г. Сунжи Бай-Али Осканов.

Оперативно-ремонтная бригада Сунженских районных электрических сетей уже завершает монтаж самонесущего изолированного провода на участке воздушной линии электропередачи.

Отличительные свойства СИП - высокий класс безопасности и надежности, повышенная износостойкость и пожаробезопасность. Его применение позволяет энергетикам решить сразу несколько задач: сократить объем и время аварийно-восстановительных работ, снизить эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности. После специалисты проведут замеры напряжения в домовладениях жителей улиц. Если мера окажется недостаточной, специалисты установят дополнительный трансформатор либо существующее оборудование заменят на большей мощности.

- Это один из многих подобных участков, но результативно реагировать на каждое обращение предприятие не может. Мы и так выполняем довольно большой объем работы вне балансовой принадлежности. Во многом сможет исправить ситуацию инициатива "Россети Северный Кавказ" по консолидации электросетевых активов. Энергокомпания, как единый центр ответственности за функционирование и развитие электросетевого комплекса, в полной мере обеспечила бы должное обслуживание оборудования, предотвратив большую часть проблемных вопросов, которые мы наблюдаем сегодня, - подчеркнул Ислам Гандалоев.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"