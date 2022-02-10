"Россети Северный Кавказ" реконструируют ЛЭП по просьбе жителей Сунжи в Ингушетии

Новости

Сборные Канады и США по хоккею выиграли стартовые матчи Олимпиады 19:01
В Москве вынесли приговор убившему двух милиционеров в 1995 году 19:00
Путин обещал Казахстану дальнейшую поддержку в подготовке военных специалистов 18:48
Глава британского МИД считает, что Ростов и Воронеж не принадлежат России 18:43
Путин: Макрон позвонит после консультаций с Европой и США 18:43
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета 18:37
Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях 18:37
Кабмин выдвинул четырех кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка 18:26
Опрос: 91% отслуживших в армии россиян считают, что армия не помешала их карьере 18:24
Лидер "Новых людей" заболел коронавирусом 18:11
В Чечне предложили переименовать суды Грозного 18:10
Пенсию по потере кормильца будут назначать без заявлений 17:58
ЛДПР: Жириновский скоро вернется к активной работе 17:58
Член Конгресса США перепутала гестапо с гаспачо 17:55
Немецкие саночники стали олимпийскими чемпионами в командной эстафете 17:55
Сенатор Клишас сдал положительный тест на COVID-19 17:54
Институт наследия им.Лихачева доработает проект по традиционным ценностям 17:33
Эксперимент по маркировке медизделий начнется 15 февраля 17:20
Персонал посольства России в Киеве может покинуть Украину 17:16
Глава комитета финского парламента ушел в отставку из-за слов об Украине 17:09
Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне 17:05
Посольство Беларуси направило ноту протеста в МИД Украины из-за флага 17:03
Бытовая ссора москвичей закончилась двойным убийством 16:49
Конькобежка Схаутен выиграла вторую золотую медаль в Пекине 16:33
Косачев: Запад находится в иллюзии, что может обеспечить безопасность привилегированным 16:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 18:10

"Россети Северный Кавказ" реконструируют ЛЭП по просьбе жителей Сунжи в Ингушетии

"Россети Северный Кавказ" реконструируют участок воздушной линии электропередачи (ЛЭП) в самом молодом городе Ингушетии - Сунже.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Комплекс технических мероприятий, предусматривающий замену ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП), призван решить основную проблему жителей - низкое входящее напряжение и вытекающие отсюда последствия: тусклое освещение и ограничения в использовании бытовых электрических приборов.

- Ситуация, послужившая причиной обращения сунженцев в филиал "Ингушэнерго", вполне закономерна и, к сожалению, распространена в республике. Воздушная линия электропередачи, запитывающая данный участок, еще 80-х годов постройки. Но здесь даже не почтенный возраст является определяющим фактором, а отсутствие должного обслуживания. Собственник энергообъекта на протяжении всех этих лет пренебрегал обязательными мероприятиями по его ремонту и реконструкции. А мы в очередной раз не смогли отказать в помощи людям, измученным давней проблемой, - отметил исполняющий обязанности директора филиала "Ингушэнерго" Ислам Гандалоев.

- Говорят, большое начинается с малого. Вот и я за решением нашей, небольшой в масштабах республики, проблемы вижу значительные перемены в отрасли. Когда есть самое главное - желание работать и приносить пользу, результат обязательно будет, - отметил житель г. Сунжи Бай-Али Осканов.

Оперативно-ремонтная бригада Сунженских районных электрических сетей уже завершает монтаж самонесущего изолированного провода на участке воздушной линии электропередачи.

Отличительные свойства СИП - высокий класс безопасности и надежности, повышенная износостойкость и пожаробезопасность. Его применение позволяет энергетикам решить сразу несколько задач: сократить объем и время аварийно-восстановительных работ, снизить эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности. После специалисты проведут замеры напряжения в домовладениях жителей улиц. Если мера окажется недостаточной, специалисты установят дополнительный трансформатор либо существующее оборудование заменят на большей мощности.

- Это один из многих подобных участков, но результативно реагировать на каждое обращение предприятие не может. Мы и так выполняем довольно большой объем работы вне балансовой принадлежности. Во многом сможет исправить ситуацию инициатива "Россети Северный Кавказ" по консолидации электросетевых активов. Энергокомпания, как единый центр ответственности за функционирование и развитие электросетевого комплекса, в полной мере обеспечила бы должное обслуживание оборудования, предотвратив большую часть проблемных вопросов, которые мы наблюдаем сегодня, - подчеркнул Ислам Гандалоев.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях
Правительство подготовило законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%
Путин: Россия будет делать все для поддержки президента Казахстана
В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют
Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса