В Махачкале задержали подозреваемого в жестоком убийстве

Убийство произошло в столице Дагестана во дворе многоквартирного дома. 46-летний мужчина нанес 17 ножевых ранений 34-летнему жителю Махачкалы прямо в его автомобиле. От полученных ранений пострадавший скончался по дороге в больницу.

После совершения преступления злоумышленник шел по улице с ножом в руке. Его заметил проезжавший мимо полицейский, который задержал подозреваемого, и вызвал наряд.

МВД Дагестана на своей странице в Instagram опубликовало видео с допросом подозреваемого. Причиной нападения мужчина назвал убийство девушки, которое ранее якобы совершил погибший. Задержанного проверят на предмет психической вменяемости.