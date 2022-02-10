Делегацию УЕФА устроила подготовка Петербурга к финалу Лиги чемпионов

Завершился рабочий визит делегации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Санкт-Петербург. Гости проинспектировали, как идет подготовка к проведению финала Лиги чемпионов. Они осмотрели стадион "Газпром арена", где будет проходить финал, оценили качество покрытия поля, готовность прилегающей территории, а также обсудили план сопутствующих городских мероприятий.

Как отметил глава организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин, подготовка к матчу идет по плану.

- Пожаловаться или сообщить о проблемах вам не можем, потому что крупных вызовов нет, - сказал он журналистам. - У нас нет никаких сомнений в том, что газон будет в надлежащем виде. Наши коллеги из УЕФА полностью удовлетворены ходом подготовки покрытия. Все площадки в городе официально подтверждены, дальше нас ожидает обычная техническая работа.

16 февраля в Госдуме пройдет первое чтение Закона об организации финала футбольной Лиги чемпионов. Его принятие ожидается в конце марта - начале апреля.

О большом общественном интересе к мероприятию свидетельствует тот факт, что заявки на волонтерскую работу на чемпионате прислали 5700 человек из 80 стран мира. Таким образом среди волонтеров будет представлен практически каждый язык мира, включая хинди и суахили.

Финал лиги чемпионов запланирован на 28 мая. На следующий день в Санкт-Петербурге будут отмечать еще одно знаменательное событие - День города, который пройдет под знаком 300-летия Петра I, и фестиваль болельщиков Лиги плавно перетечет в общегородской праздник.

- Город готовится принять до 40 тысяч гостей, - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. - Будет задействован дополнительный терминал аэропорта Пулково.

Напомним, вместимость стадиона "Газпром Арена" составляет 63 026 зрителей. Организаторы планируют стопроцентную заполняемость стадиона. Организаторы матча добавили, что всю информацию о билетах можно получить на сайте УЕФА. Скоро они будут выставлены на продажу - с определенной долей квоты для российских болельщиков.