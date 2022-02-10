В Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом на прохожего

Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии в Санкт-Петербурге помогли задержать мужчину, напавшего на прохожего с ножом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

В среду около 18 часов патруль Росгвардии проинформировали о том, что неизвестный на улице Парашютной ранил прохожего ножом. Военнослужащие сразу же отправились на место ЧП. Там они застали мужчину 1986 года рождения, который пытался избавиться от орудия преступления. Вместе с полицейскими его задержали.

Кроме того, росгвардейцы оказали первую медицинскую помощь пострадавшему. Он сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.