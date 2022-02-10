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10.02.2022 17:47
Рубрика: Происшествия

В Ленобласти мошенник блокировал лифты и забирал телефоны

Текст: Марина Ледяева

В городе Мурино Всеволожского района Ленобласти охранник жилого комплекса помог задержать серийного мошенника, который блокировал лифты и забирал у пассажиров телефоны.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии
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Как сообщает ГУ МВД региона, в доме на проспекте Авиаторов Балтики в лифте застряла девушка. В это время появился мужчина, который представился мастером по ремонту. Он попросил у нее мобильный телефон - якобы для того, чтобы осветить с его помощью место, где появилась неисправность.

Но жительница дома заподозрила обман: ей уже приходилось слышать, что таким образом кто-то похищает гаджеты у пассажиров лифтов. Она не отдала телефон, смогла сама выбраться из кабины и рассказала о подозрительном "мастере" охраннику ЖК.

Тот вызвал наряд Росгвардии, но еще до его прибытия решил осмотреть все этажи подъезда. На одном из них охранник обнаружил злоумышленника, скрутил его и передал стражам порядка.

Задержанный оказался серийным мошенником, которого полиция искала с декабря. Он совершил 19 похожих преступлений во Всеволожском районе Ленобласти, а также в Выборгском и Невском районах Петербурга.

Мужчина приходил в многоквартирный дом, проникал в шахту лифта и ждал, когда в него войдет молодая женщина. Когда лифт начинал двигаться, мошенник блокировал его и под видом диспетчера или мастера просил дать ему телефон. Получив его, злоумышленник скрывался.

При обыске у него дома нашли пять чужих гаджетов и ключ-трещотку, с помощью которого он проникал в шахту лифта. Всего он похитил телефонов на сумму около полумиллиона рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Полиция Всеволожска обещает поощрить охранника за помощь в задержании преступника.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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