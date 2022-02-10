На Урале осудили мужчину, выбросившего женщину в окно

В Миассе вынесли приговор местному жителю, выбросившему малознакомую женщину из окна четвертого этажа. Суд признал его виновным в умышленном убийстве, сообщили в четверг в следственном управлении СК Челябинской области.

Инцидент произошел 4 ноября прошлого года. Как установило следствие, 34-летний мужчина веселился в компании малознакомых людей в одной из квартир на четвертом этаже жилого дома. Во время конфликта с 43-летней женщиной он насильно выволок ее к окну и выбросил на улицу. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице.

Свое поведение мужчина объяснил тем, что погибшая к нему приставала. Сначала он предложил ей оставить его в покое, подкрепив предложение угрозами. А когда они не подействовали, перешел от слов к делу.

Суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.