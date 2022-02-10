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10.02.2022 15:39
Рубрика: Происшествия

На Урале суд разрешил спор женщин из-за вязаной шапочки

Текст: Михаил Пинкус

В городе Карталы Челябинской области самозанятая предпринимательница, которая вяжет вещи на дому, поссорилась с клиенткой из-за изготовленной по ее эскизу шапочки и оскорбила ее в соцсетях. Разбираться в ситуации пришлось суду, куда через пару месяцев обратились обе участницы конфликта. А теперь за исполнением его решения наблюдают судебные приставы.

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Как сообщили в УФССП региона, женщины повздорили в марте прошлого года. Сначала они заключили договор, по которому предпринимательница за 800 рублей обязалась связать шапочку по фото из интернета и меркам, предложенным заказчицей. Однако готовое изделие не удовлетворило клиентку, и она потребовала вернуть деньги. Формальным поводом для расторжения договора стало заявление о том, что шапка слишком ей велика. Однако, перевязав изделие несколько раз, рукодельница так и не смогла угодить клиентке.

Свое раздражение вязальщица выплеснула в соцсетях, написав о потраченном времени, изведенных на причуды клиентки килограммах пряжи, и о том, что та просто мошенница.

Оскорбленная заказчица отправилась в суд. А скоро и предпринимательница выступила со встречным иском, потребовав возмещения убытков и упущенной выгоды, а также компенсации морального вреда из-за непринятого изделия, оценив урон на сумму около 140 тысяч рублей.

Взвесив все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что самозанятая женщина нарушила закон "О защите прав потребителей", да еще и разместила в публичной плоскости не соответствующие действительности сведения о клиентке. Суд обязал ее возвратить заказчице 800 рублей "неосновательного обогащения", опубликовать в соцсетях опровержение и выплатить пострадавшей стороне две тысячи рублей компенсации морального вреда, 300 рублей судебных расходов, плюс госпошлину в размере 1954 рубля. Требования встречного иска были оставлены без удовлетворения.

- Взыскание средств оказалось невозможным из-за их отсутствия на счетах предпринимательницы. После ограничения права выезда за границу, она заявила о намерение гасить задолженность по мере возможности, - добавила представитель УФССП региона Ольга Шебанова.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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