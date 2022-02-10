В гаражном кооперативе в Тюмени взорвалось газовое оборудование

Вчера около девяти часов вечера в результате разгерметизации газового оборудования на автомобиле в одном из гаражей кооператива на улице Малышева в Тюмени начался пожар. На людей, которые находились внутри, обрушились конструкции постройки.

Как сообщил корреспонденту "РГ" представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев, гараж, где произошло ЧП, размером 6 на 10 метров. На место вызова прибыли подразделения 32-го пожарно-спасательного отряда Тюменской областной службы экстренного реагирования.

- Медикам были переданы пятеро мужчин с травмами разной степени тяжести. Возгорание ликвидировали быстро, - отметили в ведомстве.

Пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Анастасия Ергина прокомментировала "РГ", что в настоящее время троим пациентам с термоингаляционными травмами (комбинированное повреждение дыхательных путей) и ожогами оказывают помощь в ожоговом отделении ОКБ №1. Врачи оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести. Еще двоих, с тяжелыми комбинированными травмами (спинальные травмы, ожоги и ушибы грудной клетки; вдобавок у одного мужчины - черепно-мозговая травма), лечат в анестезиологии-реанимации ОКБ №2.